Paura per il premier israeliano Netanyahu: in ospedale dopo essersi sentito male in casa sua

Cristiano Bolla

GIORNALISTA PUBBLICISTA

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.