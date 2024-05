Il premier slovacco Robert Fico è cosciente e ricorda tutto dell'attentato, ma è ancora in gravi condizioni

Piccoli segni di ripresa: il primo ministro slovacco Robert Fico ricorda chiaramente l’attentato avvenuto a Gandlova mercoledì 15 maggio. Questo è quanto riferito dal presidente eletto Peter Pellegrini che ieri ha visitato il premier ricoverato presso l’ospedale di Banská Bystrica.

Le prime parole di Fico dopo l’attentato

Durante un’intervista alla tv slovacca, il presidente eletto Peter Pellegrini ha dichiarato che "il primo ministro ricorda quello che è successo" e che "è rimasto sorpreso da come ciò sia potuto accadere e dalla velocità con cui si è verificato".

Dopo l’operazione subita mercoledì a seguito dell’attentato, si legge in una nota di Askanews, Robert Fico non è stato sottoposto a ulteriori interventi chirurgici.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal neoeletto presidente, il premier è ancora molto debole e stanco e riesce a pronunciare solo poche frasi. Pellegrini ha inoltre rivelato che al primo ministro sono stati somministrati dei farmaci, anche se non ha specificato quali.

La visita di Pellegrini all’ospedale sottolinea la gravità della situazione, ma offre anche un segno di speranza sulla ripresa di Fico. La nazione attende con ansia ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del primo ministro.

L’attentato a Robert Fico

Mercoledì 15 maggio il primo ministro slovacco Robert Fico è stato raggiunto da 5 colpi di arma da fuoco davanti a un centro culturale di Handlova, vicino Bratislava.

Ferito al petto e allo stomaco, il premier è stato immediatamente trasportato all’ospedale più vicino, ovvero a quello di Banská Bystrica.

Qui è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, dopodiché è rimasto per diverse ore in coma farmacologico a causa delle gravi condizioni.

Chi è l’attentatore del premier slovacco

Secondo i media locali l’aggressore, un pensionato 71enne di nome Juraj Cintula, si era nascosto tra la folla radunatasi davanti alla Casa della Cultura di Handlova, dove il primo ministro stava tenendo un discorso.

Arrestato dalle forze di sicurezza, l’uomo avrebbe poi dichiarato di aver sparato perché "in disaccordo con le politiche del governo".

Sempre per media locali, la pistola usata nell’attentato, era stata acquistata dopo che il pensionato aveva a sua volta subito un’aggressione in un centro commerciale vicino alla sua abitazione. Inoltre, pare che in passato avesse lavorato all’interno di un’agenzia che forniva servizi di sicurezza.