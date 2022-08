Parigi, uomo armato di coltello all’aeroporto: ucciso dalla polizia

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un uomo è stato ucciso nella mattinata di mercoledì 10 agosto all’aeroporto di Roissy Charles de Gaulle, vicino a Parigi, in Francia, dopo aver brandito un coltello davanti ad alcuni agenti di polizia. Secondo quanto riportato da ‘Afp’, è accaduto tutto al terminal 2F.

La prima ricostruzione dei fatti

L’uomo, un senzatetto, “stava disturbando gli agenti di sicurezza” attorno alle 8 e 20 del mattino. La polizia di frontiera, allertata, è intervenuta per farlo allontanare. Inizialmente, l’uomo si è allontanato limitandosi a insultare gli agenti, ma in un secondo momento ha estratto un coltello. Non si conosce ancora l’esatta dinamica dei fatti ma, stando a quanto riportato da alcune agenzie di stampa, la polizia gli avrebbe intimato diverse volte di mettere a terra il coltello, senza risultato. Gli agenti, a quel punto, hanno aperto il fuoco, uccidendo l’uomo.

La testimonianza

Un fotografo dell”Afp’, che ha assistito alla scena, ha spiegato che “un uomo alto ha brandito un oggetto che sembrava un coltello verso la polizia. È stato dato un avvertimento ma si è fatto avanti e un poliziotto ha sparato. È stato sparato un solo colpo”.

Faisant preuve de sang-froid, les policiers ont neutralisé ce matin un individu menaçant en possession d’une arme blanche à l’aéroport de #Roissy Charles de Gaulle. pic.twitter.com/KBtVKQVtbH — Préfecture de Police (@prefpolice) August 10, 2022

La conferma della Questura di Parigi

L’account Twitter della questura di Parigi ha confermato in un tweet: “La polizia ha neutralizzato questa mattina un minaccioso individuo in possesso di un coltello all’aeroporto di Roissy Charles de Gaulle”.

Maggiori dettagli sulla vicenda

L’agenzia ‘Adnkronos’ riporta ulteriori dettagli sulla morte dell’uomo nella mattinata di mercoledì 10 agosto all’aeroporto di Roissy Charles de Gaulle, nei pressi di Parigi: il senza tetto sarebbe stato colpito all’addome dal proiettile esploso dalla pistola di uno degli agenti di polizia intervenuto sul posto.

Allo stato attuale, non è ancora stata resa nota l’identità dell’uomo ucciso dalla polizia all’aeroporto di Parigi. L’unico dettaglio al momento conosciuto è che si tratta di un uomo senza fissa dimora, ucciso con un solo colpo di arma di fuoco all’addome. Si attendono ulteriori comunicazioni ufficiali da parte della polizia transalpina.