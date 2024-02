Papa Francesco ha l'influenza: annullate le udienze. La nota del Vaticano sullo stato di salute di Bergoglio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La Sala Stampa Vaticana ha reso noto che Papa Francesco ha deciso di annullare le udienze in programma sabato 24 febbraio a causa di un’influenza che lo ha colpito in maniera lieve.

Come sta Papa Francesco

Nella nota diffusa dalla Sala Stampa Vaticana nella mattinata di sabato 24 febbraio, si legge: “A causa di un lieve stato influenzale, in via precauzionale, il Papa ha annullato le udienze previste per la giornata di oggi”.

Per quanto riguarda l’Angelus in programma domenica 25 febbraio, si apprende, come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, che è “al momento” confermato.

I precedenti problemi di salute di Papa Francesco

Non è la prima volta che Papa Francesco, 87 anni, annulla i suoi impegni per influenza o altri problemi di salute. Nel novembre scorso, il Pontefice aveva cancellato il viaggio in programma a Dubai, dove era previsto un suo intervento alla Cop28. Pochi giorni prima si era sottoposto a una tac per un’infiammazione polmonare e aveva fatto leggere il pre e post Angelus a monsignor Braida.

Le parole di Papa Francesco sulle dimissioni e sulla morte

Quando era stato ospite di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’ in tv, Papa Francesco aveva commentato le voci sulle sue possibili dimissioni.

Il Pontefice, in quell’occasione, aveva detto: “Finché sarò in capacità di servire vado avanti. Dimissioni? Non sono né un pensiero, né una preoccupazione né un desiderio. È una possibilità aperta a tutti i papi. Ora non è al centro dei miei pensieri”.

In precedenza, intervistato dalla giornalista Valentina Alazraki per l’emittente tv messicana N+, Papa Francesco aveva rivelato di aver già preparato la sua tomba nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma.

Bergoglio, nel corso dell’intervista, aveva spiegato di aver scelto la Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma per la sua grande devozione alla Vergine Salus Popoli Romani: “La tomba è già pronta. Sono molto devoto: passavo sempre lì la domenica mattina, c’è un legame molto forte”, ha detto Papa Francesco.