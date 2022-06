Orsini fa causa al Corriere della Sera: perché il professore e opinionista ha querelato il giornale di Fontana

Alessandro Orsini farà causa al Corriere della Sera. La notizia è stata data da Il Fatto Quotidiano e vede protagonista il professore di sociologia molto presente in televisione. Perché, di preciso, Orsini ha querelato il quotidiano?

Ecco cosa sappiamo a riguardo.

Alessandro Orsini querela il Corriere della Sera, le motivazioni dell’esperto e l’articolo che lo ha fatto indignare

Il professore opinionista dei talk show non ha digerito l’articolo, autorizzato alla pubblicazione dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, riguardante l’inchiesta del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) su una presunta rete italiana, che annovera influencer e opinionisti, utilizzati da Vladimir Putin per diffondere la propaganda filo russa in Italia.

Secondo Fiorenza Sarzanini e Monica Guerzoni, che hanno firmato l’articolo, Orsini (che nell’articolo viene definito “docente licenziato dall’università Luiss dopo il clamore suscitato dalle sue apparizioni televisive”) avrebbe ripreso le tesi del geografo Manlio Dinucci, promotore del comitato “No guerra no Nato”.

Orsini fa causa al giornale di Luciano Fontana, le parole del docente: “Ennesimo falso del quotidiano”

“Caro Luciano Fontana, scrivo per denunciare l’ennesimo falso del quotidiano da lei diretto, il ‘Corriere della Sera’, che oggi pubblica un articolo vergognoso con la mia foto, intitolato: ‘La rete di Putin in Italia: chi sono influencer e opinionisti che fanno propaganda per Mosca’. Chiunque legga il contenuto di questo articolo si rende conto immediatamente che la mia foto è stata inserita a caso, immotivatamente, senza alcun senso”.

Comincia così la difesa del professore associato presso il dipartimento di Scienze Politiche della Luiss. “Il Copasir – ha continuato Orsini – ha indagato su di me e non ha trovato assolutamente niente. Lei stesso, nell’articolo in questione, cita le indagini del Copasir senza indicare nemmeno una parola del Copasir contro di me. Sono una persona pulitissima. Se, nella mia vita, ho avuto contatti con un governo, questo è stato soltanto il governo italiano”, è la conclusione dell’esperto.

Fonte foto: ANSA Il presidente del Copasir Adolfo Urso.

Il Copasir indaga sulla propaganda russa in Italia: qual è l’obiettivo del comitato parlamentare

Il Copasir ha avviato un’indagine conoscitiva “sulle forme di disinformazione e di ingerenza straniere, anche con riferimento alle minacce ibride e di natura cibernetica” con l’obiettivo di chiarire natura e confini di un eventuale tentativo russo per influenzare il dibattito sulla guerra in Occidente, tramite fake news, propaganda, disinformazione anche sui social media.