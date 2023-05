Omicidio a Bologna, uomo ucciso a coltellate in una casa del centro: la vittima è un 40enne, caccia al killer

Un uomo è stato ucciso nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 maggio in un appartamento nel centro di Bologna.

Le prime informazioni sull’omicidio di Bologna

Stando alla prima ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia ‘ANSA’, la vittima sarebbe stata uccisa con ogni probabilità con dei colpi di coltello.

Chi è la vittima

L’uomo ucciso nella notte a Bologna è un tunisino di circa 40 anni. L’omicidio è avvenuto in via del Borgo di San Pietro, nel centro della città emiliana.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Le indagini

La polizia ha ricevuto una chiamata attorno all’una di notte. Le indagini sono affidate alla Squadra mobile, che ritiene di aver individuato il responsabile, probabilmente un uomo italiano.

L’altro omicidio nella notte a San Gregorio di Catania

Sempre nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 maggio, si è verificato un altro omicidio a San Gregorio di Catania. In questo caso un 44enne è stato ucciso a colpi di pistola all’ingresso di un’abitazione in via Masaccio. Un uomo, sospettato di essere il responsabile dell’omicidio, è stato portato nella caserma dei Carabinieri della compagnia di Gravina di Catania per l’interrogatorio.

