Ombre su Inter e Oaktree, portavoce anonimo di LionRock inguaia il club: cosa rischiano i neroazzurri

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Cosa sta succedendo in casa Inter e perché un portavoce anonimo di LionRock potrebbe aver inguaiato il club? Ma, soprattutto, cosa rischia ora il club nerazzurro, recentemente passato a Oaktree? Le domande in questa vicenda sono tante. Procediamo con ordine.

Il passaggio di Inter a Oaktree

A partire dal 22 maggio 2024, l’Inter è diventato di proprietà dei fondi gestiti da Oaktree Capital Management, LP.

Il passaggio di proprietà è scattato in seguito al mancato rimborso del prestito triennale concesso da Oaktree alle holding dell’Inter, scaduto il 21 maggio 2024 con un saldo complessivo di circa 395 milioni di euro.

Fonte foto: ANSA

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi festeggia lo Scudetto 2023/2024.

Cosa ha rivelato un portavoce di LionRock

LionRock è il fondo asiatico che era azionista del 31% dell’Inter. In linea teorica, il 22 maggio avrebbe dovuto seguire Grand Tower, l’altro socio al 61%, riconducibile a Steven Zhang, e consegnare le azioni a Oaktree, il fondo americano che ha escusso le azioni di Grand Tower, che non è stato in grado di ripagare il prestito.

C’è, però, un “ma”. Il 22 maggio un portavoce di LionRock ha comunicato all’agenzia ‘Reuters’ che, in realtà, il fondo sarebbe già uscito dal capitale dell’Inter nel momento in cui Oaktree ha concesso il finanziamento a Steven Zhang, quindi nel 2021, e che, da quel momento, non sarebbe stato più azionista.

Le dichiarazioni del portavoce di LionRock a ‘Reuters’ sono state riprese da ‘Dagospia’, che si è chiesta: perché nessuno ha mai comunicato prima che LionRock è uscita dall’Inter al momento del prestito di Oaktree? Secondo la stessa ‘Dagospia’, alla FIGC risultava che LionRock fosse azionista dell’Inter fino a pochi giorni fa. Sul sito si legge ancora: “Saremmo di fronte a una delle più gravi violazioni del diritto sportivo. Ovvero la non comunicazione di un cambiamento dei soci“. Poi la domanda che fa tremare i tifosi nerazzurri: “Lo scudetto della seconda stella dell’Inter rischia di passare di mano?“.

Il portavoce di LionRock, a ‘Reuters’, si era rifiutato di fornire l’identità dell’investitore che ha acquistato la quota. La nota di ‘Reuters’ si concludeva così: nel 2021, quando Oaktree ha fornito il suo finanziamento al proprietario cinese dell’Inter, le fonti avevano detto che il fondo avrebbe ottenuto la partecipazione di LionRock, ma l’informazione non è mai stata ufficialmente confermata.

Il comunicato dell’Inter

Il 23 maggio, l’Inter ha emesso un comunicato per spiegare che il 22 maggio 2024 il club è stato informato che Great Horizon S. à r.l. (socio unico di Grand Sunshine S. à r.l. che, a sua volta, è socio unico di Grand Tower) aveva acquisito il controllo e la proprietà di LionRock Zuqiu Limited, società che detiene indirettamente, tramite la sua controllata International Sports CapitalS.p.A., il 31,05% delle azioni di Inter.

Cosa dicono dalla Figc

Stando a quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, al momento alla Figc non risulterebbe nulla di illecito nella posizione dell’Inter, visto che si parla di un’operazione effettuata da Steven Zhang nell’ambito del libero mercato.