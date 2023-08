Olga Carmona segna e regala il Mondiale alla Spagna, poi scopre che il padre è morto: il dramma dopo la festa

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Dalla gioia Mondiale alle lacrime, una domenica che non sarà di certo dimenticata facilmente da Olga Carmona, calciatrice della Spagna che nel giro di poche ore ha festeggiato per la vittoria del titolo con la selezione femminile iberica e poi pianto per la perdita del papà.

Lacrime di gioia e dolore

Le lacrime di gioia di Olga Carmona si sono ben presto trasformate in quelle del dolore a Sydney, con la calciatrice che ha regalato il Mondiale alla Spagna e poi ha appreso della morte del padre. La 23enne, che gioca nel Real Madrid, è infatti stata informata dopo la partita della morte del padre, le cui circostanze non sono stare rese note.

La giocatrice si presume abbia appreso della morte del papà negli spogliatoi dopo i festeggiamenti, tanto che in zona mista alle interviste aveva ammesso di aver dedicato il gol alla madre di una sua amica scomparsa da poco.

Il gol Mondiale

Una domenica che sembrava essere iniziata nel migliore dei modi per la 23enne, che col suo gol all’Inghilterra ha regalato il titolo Mondiale alle spagnole. Autentica protagonista in campo, Carmona ha conquistato anche il titolo di miglior giocatrice della finale.

Con la fascia di capitana al braccio e trascinatrice delle sue compagne, era stata decisiva anche in semifinale, segnando anche contro la Svezia, una delle grandi favorite del torneo che si è svolto in Australia e Nuova Zelanda.

Il messaggio social di Carmona

E nelle ore successive alla notizia Carmona è tornata sui social per ringraziare i tanti messaggi ricevuti e per ricordare il papà: “Senza saperlo avevo già la mia stella prima che iniziasse la partita“.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3 — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023

“So che mi hai dato la forza per realizzare qualcosa di unico. So che mi hai guardato stasera e che sei orgoglioso di me. Riposa in pace papà” le parole della 23enne.

Affetto e vicinanza anche da parte della Federazione spagnola: “Ti amiamo, Olga, sei la storia del calcio spagnolo”. E il Real Madrid, sua squadra, ha sottolineato: “Siamo vicini a Olga e alla sua famiglia per la perdita del papà”.