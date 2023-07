Non lo vuole nel suo palazzo e lo aggredisce con un ascia a Genova: arrestato un 54enne

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Una lite in via Antonio Malfante, nel quartiere San Fruttuoso a Genova, è finita in ospedale. Un uomo di 44 anni è stato aggredito con un’ascia perché non era il benvenuto nel palazzo. L’aggressore è stato arrestato nella sua abitazione, dove è tornato dopo aver colpito la vittima al braccio e al volto. Ferito un terzo sopraggiunto per sedare la lite.

I fatti

Addio all’ospitalità: non lo vuole nel palazzo e lo aggredisce con un’ascia. Succede a Genova, in via Antonio Malfante nel quartiere San Fruttuoso, dove un 54enne cittadino romeno ha aggredito un uomo in visita nel palazzo.

La vittima era stata invitata da un amico a cenare insieme, ma al 54enne l’invito non è piaciuto. Fermata per le scale, la vittima è stata raggiunta al braccio e al volto con un’ascia, mentre una terza persona è rimasta ferita in maniera lieve nel tentativo di separare i due.

Il precedente

Aggressore e vittima avevano appena finito di discutere. I fatti che hanno preceduto l’aggressione vedono il 54enne e il più piccolo litigare a bordo di un autobus della zona. I due si conoscevano appena, ma dopo la lite il cittadino romeno aveva minacciato l’altro di non farsi vedere nel suo palazzo.

All’invito a cena da parte di un amico, la vittima si è però diretta nel palazzo e ha incontrato il suo aggressore mentre stava salendo le scale.

Soccorsi e arresto

Il 54enne è in stato di arresto in seguito all’aggressione ed è accusato di tentato omicidio ai danni di un connazionale di 10 anni più piccolo. L’uomo si è fatto trovare nella propria abitazione e non ha resistito all’arrivo delle forze dell’ordine, che lo hanno ammanettato e portato in caserma.

La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Martino di Genova, mentre un terzo ferito che ha cercato di interrompere l’aggressione è rimasto ferito lievemente ed è fuori pericolo.