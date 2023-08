Noleggiano gommone ad Alghero e si schiantano contro uno scoglio: "Pagati 2.100 euro di danni"

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

“Noleggi un gommone in vacanza e dopo 10 minuti ti schianti contro uno scoglio”: di sicuro l’avevano immaginata diversamente la gita in barca ad Alghero i cinque amici che hanno dovuto pagare un conto salatissimo dopo essere andati a sbattere, per fortuna senza aver riportato conseguenze. Il loro video su TikTok nel quale raccontano ironicamente l’incidente è diventato virale. Un altro scontrino che ha fatto clamore sui social, stavolta non per la richiesta esosa di qualche ristoratore, ma per la cifra che il gruppo di ragazzi ha dovuto pagare.

Il video

A pubblicare il video su TikTok è un ragazzo di Treviso, tra i protagonisti della disavventura. Nelle immagini si vede prima il gruppo entusiasta di amici in vacanza in Sardegna a bordo del gommone appena noleggiato, pronti a godersi la gita in barca.

Nella scena dopo si vedono i cinque ragazzi disperati per il guaio combinato con le mani sul volto e la foto dello scontrino con il conto dei danni: 2.100 euro pagati all’Acquatica S.r.l, società dalla quale avevano affittato il natante.

I commenti

Il video ha scatenato i commenti su TikTok, tra chi cerca di rincuorare i ragazzi puntando sul ‘mal comune mezzo gaudio’ (“2100 euro diviso 5 sono 462 euro a testa, non vi è andata male”) e chi pensa alla salute: “Meno male che non vi siete fatti male”.

Agli utenti che hanno chiesto come mai la cifra non è stata coperta dall’assicurazione il giovane di Treviso ha risposto che la copertura riguardava solo i danni meccanici: ai cinque amici è toccato pagare il conto salato della disavventura in mare.

I precedenti

Lo scontrino dei sfortunati ragazzi in vacanza ad Alghero ha sicuramente fatto meno scalpore rispetto al caso dei due euro in più nel conto per un piattino vuoto o i due euro chiesti in un bar di Como per tagliare un tramezzino a metà.