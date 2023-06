Nicolae Daju usato come uno straccio per pulire l'urina in Questura a Verona: il racconto del senzatetto

Emergono nuovi dettagli sulla vicenda dei cinque poliziotti finiti agli arresti domiciliari a Verona per presunti atti di violenza, avvenuti nel periodo compreso tra il luglio 2022 e il marzo 2023, ai danni di alcune persone sottoposte alla loro custodia.

Il racconto di Nicolae Daju sull’incontro con i poliziotti

‘La Repubblica’ riporta il racconto di Nicolae Daju, senzatetto romeno di 56 anni, che sarebbe stato trascinato come uno straccio sull’urina delle celle della Questura. Il suo ricordo sulla giornata del 14 ottobre 2022 è iniziato così: “Mi trovavo al bar con un amico, stavamo bevendo una birra e un caffè. Improvvisamente è arrivata una macchina della polizia, sono scesi due agenti, sono venuti subito da noi. E ci hanno chiesto i documenti“.

Daju ha aggiunto: “Gli ho detto che non stavamo facendo nulla di male ma, alla fine, gli ho dato la mia carta d’identità. Non è bastato, mi hanno detto di salire in macchina“. E poi: “Prima di farmi entrare all’interno mi hanno spruzzato in faccia lo spray urticante. Senza motivo”.

Fonte foto: iStock - Gwengoat Sono cinque i poliziotti arrestati a Verona. Oltre al reato di tortura, sono contestati a diverso titolo anche quelli di lesioni, falso, omissioni di atti d’ufficio, peculato e abuso d’ufficio.

Cosa è successo in Questura a Verona

Nicolae Daju ha poi raccontato cosa è successo in Questura: “Uno dei due poliziotti mi ha afferrato i capelli e trascinato di peso, fino a rinchiudermi dentro una cella con una parete trasparente”.

Alla domanda “È vero che lei è una delle persone trascinate nell’urina a terra?”, il 56enne ha risposto: “Sì, è vero”. L’uomo ha riferito che aveva bisogno di andare in bagno con urgenza e che gli sarebbe stato risposto che “non era possibile” e che avrebbe “dovuto farla a terra”. Il suo racconto è proseguito così: “Mi sono messo in un angolo e ho fatto pipì. Appena ho finito di urinare un poliziotto è entrato dentro come una furia. Mi ha spruzzato in faccia lo spray urticante ancora una volta e poi mi ha trascinato a terra sopra la pozza di urina“.

Daju ha raccontato di non aver provato neanche a ribellarsi perché era “in confusione per lo spray” e gli “faceva male dappertutto”. In base al suo racconto, un poliziotto, quando si è rialzato, lo ha anche colpito con “un pugno all’altezza del fegato“.

L’epilogo

Nicolae Daju ha raccontato come è andata a finire quella vicenda: “Poco dopo le 21 mi hanno accompagnato alla porta e lasciato andare”.