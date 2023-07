Muore soffocata alla festa della promessa di nozze della nipote: tragedia in un ristorante di Serramonacesca

Doveva essere una giornata di festa, è stata invece una giornata tragica. A Serramonacesca, piccolo comune in provincia di Pescara, una famiglia stava festeggiando la promessa di matrimonio della nipote quando la nonna di quest’ultima è morta a 85 anni.

La donna è morta al ristorante

La mattina di venerdì 1 luglio la promessa in Comune e poi il pranzo per festeggiare le prossime nozze.

L’85enne, residente a Cugnoli, si stava godendo la giornata con tutti i propri cari in un ristorante di Serramonacesca. A un certo punto, sembra per un pezzo di prosciutto finito di traverso, ha iniziato a soffocare.

I presenti subito si sono accorti dei problemi riscontrati dall’anziana ed hanno provveduto a chiamare i soccorsi.

Mentre attendevano l’arrivo del personale sanitario qualcuno ha tentato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso per rimuovere un’ostruzione delle vie aeree, ma non c’è stato purtroppo nulla da fare.

I soccorsi

La donna è morta. I sanitari del 118, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Dell’accaduto sono state informate le forze dell’ordine.

La comunità di Cugnoli, dove l’anziana era conosciuta da molte persone, è a lutto.

Il precedente a lieto fine

Poche settimane fa è avvenuto un episodio simile. Nel corso di una cena in un ristorante di Porta Nuova a Pescara, un anziano stava per soccombere per soffocamento. In quel frangente la manovra di Heimlich provata da uno dei commensali presenti al pasto aveva risolto il problema e salvato l’uomo.