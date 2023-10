Muore in un incidente stradale in Brasile il tenente di vascello Daniele Marino, medico della nave Vespucci

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Il tenente di vascello Daniele Marino, 28 anni, medico di bordo del veliero della Marina Militare “Amerigo Vespucci”, è morto in un incidente stradale in Brasile, dove attualmente si trova l’unità della Marina italiana. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, sul caso indagano le forze dell’ordine brasiliane.

L’incidente in moto in Brasile

Sono ancora poche le notizie a riguardo, ma quel che è certo è che il 28enne tenente di vascello Daniele Marino, medico di bordo del veliero della Marina Militare “Amerigo Vespucci”, è morto in un incidente stradale in Brasile.

A darne notizia è la stessa Marina Militare italiana, che con una comunicazione social, condivisa con il Ministero della Difesa, ha espresso il proprio cordoglio per la morte del tenente di vascello.



Il post di cordoglio per la morte del tenente di vascello Daniele Marino, pubblicato sui canali social del Ministero della Difesa

Ancora poche le informazioni a riguardo. Quel che è certo è che il medico di bordo del veliero italiano, intorno alle 12:45 (ora locale) della giornata di ieri – sabato 7 ottobre – ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto a Caucaia, nello stato brasiliano di Fortaleza.

Una dinamica ancora da chiarire

Pare che il 28enne tenente di vascello fosse a bordo di una moto quando è avvenuto l’incidente nel quale ha perso la vita, con le autorità locali preposte che stanno effettuando tutte le indagini necessarie a determinare l’esatta dinamica del sinistro che ha portato alla morte di Daniele Marino.

“Il tragico evento è avvenuto durante la sosta in porto della nave” ha spiegato con una nota la Marina Militare, che ha poi fatto sapere che “la famiglia è stata avvisata e la Marina è vicina ai familiari garantendo ogni necessario supporto”.

Oltre agli organi della Marina Militare, anche il ministero della Difesa e il ministro Guido Crosetto hanno espresso il proprio cordoglio per la morte del giovane tenente di vascello.

Il cordoglio social

“La Difesa e il Ministro Guido Crosetto – si legge in un post pubblicato sui canali social ufficiali – esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari del Tenente di Vascello della Marina Militare Daniele Marino, medico di bordo della nave Vespucci, tragicamente scomparso in Brasile a causa di un incidente stradale”.

Anche la Marina Militare, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Enrico Credendino, e il Capo di Stato Maggiore della Difesa Mobile, l’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, hanno affidato ai social il loro cordoglio per la morte improvvisa del giovane medico napoletano.

L’antico veliero della Marina Militare, costruito nel 1931, è partito da Genova il 1 luglio 2023, e rimarrà a Fortaleza, nel nord del Brasile, solo fino ad oggi, domenica 8 ottobre.