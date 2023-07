La nave Amerigo Vespucci parte per il secondo giro del mondo da Genova: le tappe e i Paesi visitati

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

L’Amerigo Vespucci è pronta a partire, sabato 1 luglio dal porto di Genova, per il suo secondo giro completo del mondo, rappresentando l’Italia lungo cinque continenti. Durante i due anni di navigazione, la nave farà tappa in 28 Paesi, promuovendo la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente marino. Accompagnata dalle Frecce Tricolori e da imbarcazioni, questa epica avventura coinvolge 400 persone a bordo, inclusi gli allievi dell’Accademia navale di Livorno. Le autorità presenti

Alla partenza da Genova, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il capo di Stato maggiore della Marina Enrico Credendino daranno il benvenuto a bordo del Vespucci.

Inoltre, è prevista la partecipazione di rappresentanti di altri dicasteri, tra cui Trasporti, Esteri, Ambiente, Agricoltura, Cultura, Interno, Turismo, Imprese, Sport e Politiche per il mare.

L’appuntamento è fissato alle 14 di sabato 1 luglio, momento dal quale la maestosa nave scuola Amerigo Vespucci salperà per intraprendere il suo secondo giro del mondo completo.

Migliaia di appassionati accoglieranno con entusiasmo la nave insieme alle spettacolari evoluzioni delle Frecce Tricolori e ai lanci di paracadutisti.

Inoltre, numerose imbarcazioni parteciperanno alla regata dell’Ocean Race per accompagnare il Vespucci nel suo viaggio emozionante.

Le prime tappe prevedono una serie di affascinanti destinazioni per i 400 occupanti a bordo, tra cui gli allievi dell’Accademia navale di Livorno, guidati dal capitano di vascello Luigi Romagnoli.

Partendo da Genova, la nave si fermerà in luoghi come Montecarlo, Marsiglia, Las Palmas, Dakar e Capo Verde, prima di intraprendere la traversata dell’Atlantico.

La nave farà scalo a Santo Domingo, Colombia, Trinidad, Brasile e Uruguay, prima di effettuare una sosta tecnica a Buenos Aires fino ad aprile 2024. Successivamente, il diario di bordo del Vespucci prevede un avvincente itinerario che includerà Capo Nord, Cile, Perù, Ecuador e Panama.

Da Acapulco, il Vascello farà rotta diretta verso le Hawaii, seguite da tappe a Tokyo, Manila, Darwin (Australia), Jakarta e Singapore.

Prima del ritorno al porto di La Spezia, la “nave più bella del mondo potrà toccare anche Mumbai, Karachi, Abu Dhabi, Doha, Muscat, Safaga e Cipro.

In questo secondo giro del mondo completo, la Vespucci rappresenterà l’Italia nel mondo, promuovendo la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente marino.

Le bandiere di organizzazioni come Unicef, Unesco e International Maritime Organization sventoleranno a bordo, testimoniando l’impegno dell’Italia in queste importanti cause globali.