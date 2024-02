Morto nell'incidente a Lanciano, auto si scontrano e una precipita nella scarpata: ci sono anche due feriti

Un uomo di 69 anni è morto finendo con l’auto nella scarpata a Lanciano. La vettura è precipitata ribaltandosi nel pendio in seguito allo scontro con un altro veicolo, sulla strada provinciale che collega il comune in provincia di Chieti alla Val di Sangro. La moglie della vittima e il conducente dell’altra macchina sono rimasti feriti.

L’incidente a Lanciano

Il violento impatto sarebbe avvenuto intorno alle 9.30 di martedì 27 febbraio, nel bivio di Brecciaio, all’altezza dell’incrocio con la Pedemontana che porta a Casoli. Ancora da accertare la dinamica dell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, i due pensionati del comune di Roccascalegna, sempre nel Chietino, stavano viaggiando a bordo della loro Fiat 500L e, uscendo dalla biforcazione in direzione Lanciano, si sono scontrati con un’Audi guidata da un 42enne. In seguito all’urto, l’auto dei coniugi è precipitata in una scarpata, finendo sottosopra.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La zona vicino a Lanciano dove è avvenuto l’incidente che ha portato alla morte del 69enne

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente due ambulanze del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Casoli. Intervenuti sul posto anche i carabinieri del Nucleo radiomobile e della stazione di Casoli per i rilievi sulle cause dell’incidente e individuare le responsabilità, oltre alla polizia municipale per la gestione della viabilità.

Richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, che però non ha avuto nemmeno il tempo di atterrare ed è ripartito alla volta di Pescara. La vittima, infatti, è morta sul colpo, mentre la moglie è stata portata in ospedale in ospedale in ambulanza, così come l’altro ferito, il conducente dell’Audi, anche lui residente a Roccascalegna. Al momento non sono state rese note le loro condizioni.

L’incidente vicino Bergamo

Nella giornata di lunedì 26 febbraio un’altra persona è rimasta vittima di un’incidente sull’autostrada A4 vicino Bergamo. Lo schianto tra un’auto e un furgone sarebbe stato provocato probabilmente dall’asfalto bagnato, che avrebbe provocato una carambola tra quattro veicoli.

Un 31enne a bordo del furgone sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo per l’impatto, perdendo la vita.