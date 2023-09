Morto il 42enne giornalista Rai Pietro Bellantoni di Reggio Calabria: lascia moglie e figlia di appena 2 anni

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Lutto nel mondo dell’informazione. Pietro Bellantoni, giornalista del Tgr Rai della Calabria, è morto a 42 anni. Stroncato da una malattia scoperta pochi mesi fa, lascia la moglie e una figlia di appena 2 anni. Era stato assunto lo scorso marzo, avrebbe compiuto 43 anni il prossimo 23 settembre.

Chi era il giornalista Pietro Bellantoni

Nato il 23 settembre 1980 a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, Pietro Bellantoni si era laureato in Filosofia, conseguendo poi un master in Giornalismo all’Università Iulm di Milano.

Professionista dal 24 novembre 2009, in passato ha lavorato a Torino per i quotidiani La Stampa e La Repubblica, collaborando poi con Studio Aperto su Italia 1.

Per una decina d’anni ha lavorato al Corriere della Calabria, di cui è stato anche caporedattore, ma anche per LaC tv.

A livello nazionale ha collaborato con Tagadà di La7.

È stato anche direttore responsabile del quotidiano online IlReggino e coordinatore dell’Ufficio stampa della Giunta regionale della Calabria.

Poi, l’ingresso nella redazione del Tgr Calabria.

Lascia moglie e figlia: era padre di una bimba di 2 anni.

La scoperta della malattia

Pietro Bellantoni era entrato in Rai lo scorso marzo, poco prima della scoperta della malattia.

Malattia “sembrava aver superato – scrive il sito Rainews – facendo sperare in un pronto rientro in redazione con cui, da professionista qual era, ha continuato a collaborare anche nei momenti più difficili, prima dell’aggravarsi del male che lo ha portato via. Si era fatto subito apprezzare per professionalità, equilibrio e garbo ma soprattutto per la competenza, in particolare sui temi politici regionali e nazionali che sono stati sempre al centro della sua attività giornalistica”.

I funerali

I funerali si terranno giovedì 21 settembre nella chiesa di San Rocco a Scilla, alle ore 15:30 a Scilla.

Il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, esprime il cordoglio del Comune – si legge in una nota – “per la prematura scomparsa di Pietro, valente giornalista, persona stimata e apprezzata da tutta la comunità reggina. Alla moglie Ketty Tramontana e alla figlioletta possa arrivare l’abbraccio più forte. Oggi la città perde uno dei suoi figli migliori”.