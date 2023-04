Morto Cesare Fumagalli ex segretario generale di Confartigianato: era tra i dirigenti nazionali del Pd

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Lutto nel mondo della politica italiana: si è spento a 70 anni l’ex segretario generale di Confartigianato Cesare Fumagalli. A darne annuncio è lo stesso ente che ha presieduto per 15 anni, con una nota sul proprio sito. La sua morte è stata salutata anche da numerosi dirigenti del Partito Democratico.

Chi era Cesare Fumagalli, morto a 70 anni

Nato in provincia di Lecco nel 1953, Fumagalli dopo essersi laureato in sociologia è passato dal livello territoriale e regionale all’élite della rappresentanza d’impresa: per 16 anni, dal 2005 al 2020, è stato segretario generale di Confartigianato.

Inoltre, negli stessi anni è stato membro del Board di SMEUnited a Bruxelles e componente del CdA di Unicredit Banca e della BCC Alta Brianza. Ha lavorato anche alla Presidenza della Regione Lombardia, quindi è stato Direttore di Confartigianato Lecco e successivamente Segretario Regionale di Confartigianato Lombardia.

Fonte foto: ANSA Fumagalli durante la durante la presentazione della 4/a edizione sulla campagna contro le truffe agli anziani a Roma, nel 2019

Sposato e padre di due figli, in una nota ne viene ricordata la vasta e profonda cultura: “Ha messo a disposizione le sue doti umane e le capacità organizzative, unite alla laboriosità e ad una grande determinazione, per contribuire all’affermazione dei valori dell’artigianato e delle piccole imprese sia in Italia che a livello internazionale”.

La nota ufficiale di Confartigianato

Nello stesso comunicato stampa, viene ricordato come nel suo impegno da segretario generale abbia svolto “un’intensa attività per consolidare il ruolo di Confartigianato quale portavoce e interlocutore nei confronti delle forze politiche, economiche e sociali”, con l’intento di garantire la crescita del lavoro indipendente e la competitività dell’artigianato e delle piccole imprese.

Ha costruito le condizioni per un continuo miglioramento e innovazione delle attività di rappresentanza e di erogazione dei servizi per gli associati, sottolinea la nota. Per il suo lavoro, a marzo 2021 il Presidente Sergio Mattarella lo ha insignito con l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce.

Il saluto di Enrico Letta, Elly Schlein e gli altri

La morte di Cesare Fumagalli è stata subito salutata da diversi esponenti della politica italiana. Il suo successore in Confartigianato, Marco Granelli, ha scritto: “Ci lascia un grande esempio che rimarrà come riferimento e guida per tutti noi”.

Tono simile per Enrico Letta su Twitter: “Nonostante la malattia con entusiasmo e impegno non smise mai di lavorare in questi due anni di segreteria al Pd. Un onore per me averlo avuto a fianco”. In una nota, è intervenuta anche l’attuale segretaria PD, Elly Schlein: “Esprimo profondo cordoglio, anche a nome della comunità dem, per la scomparsa di Cesare Fumagalli” ha scritto, per poi rivolgere le sue condoglianze a familiari e collaboratori.

Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd al Senato, ha ricordato come Fumagalli sia stato “sempre accanto al mondo delle piccole e medie imprese, dell’artigianato e della creatività italiani”, mentre la responsabile Giustizia del Pd Debora Serrachiani si rammarica per la scomparsa di una personalità importante per le imprese, ma anche per il suo Partito. “La comunità del Pd gli è riconoscente anche per la responsabilità assunta nella segreteria” ha scritto.