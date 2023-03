Elly Schlein e Bonaccini: lei proclamata nuova segretaria del Pd, lui eletto presidente del partito

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Elly Schlein è stata ufficialmente proclamata nuova segretaria del Partito Democratico nel corso dell’assemblea tenutasi al centro congressi ‘La Nuvola’ di Roma. Stefano Bonaccini assume il ruolo di presidente del partito.

Elly Schlein segretaria del Pd

Subito dopo la proclamazione un’emozionata Elly Schlein ha abbracciato Stefano Bonaccini, prima, ed Enrico Letta, dopo.

Dopo l’abbraccio, fisico e ideale, con l’ex antagonista alle primarie e con il predecessore, Elly Schlein ha lanciato una frecciata a chi dava il Pd per finito: “Ha perso la scommessa a scommettere contro il Pd, siamo ancora qui, più forti e uniti, e stiamo arrivando. Sarà questa per noi un nuova primavera”.

Fonte foto: ANSA L’abbraccio sul palco fra Elly Schlein e Stefano Bonaccini.

E ancora: “Dobbiamo cercare di dialogare con le altre forze di opposizione, ci sono terreni comuni, abbiamo la responsabilità di esplorarli insieme, dobbiamo partire da qui”.

Elly Schlein ha citato il viaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Cutro per rendere omaggio alle vittime del naufragio.

La platea si è lasciata andare a un lungo applauso con standing ovation. “Al governo chiediamo di chiarire e fare luce sulla dinamica di quei fatti”, ha detto la neosegretaria.

Durante il suo discorso Elly Schlein ha poi parlato in termini ottimistici del futuro del Pd: “Abbiamo riaperto le iscrizioni, sono più di 10mila in una settimana, è un segnale di vitalità importate, continuiamo così. Stiamo risvegliando una speranza, non dobbiamo deludere l’aspettativa di questa straordinaria partecipazione”.

Stefano Bonaccini presidente del Partito Democratico

Stefano Bonaccini è stato eletto presidente del partito con un voto contrario e due astenuti.

Dopo la proclamazione Bonaccini ha promesso fedeltà puntualizzato però di non rinnegare l’area che lo ha sostenuto alle primarie.

“Ho accettato il ruolo di presidente con questo spirito, non mi sento minoranza né opposizione, il Pd è casa mia”, ha detto Bonaccini.

“Il successo di questo partito ci riguarda tutti, possiamo avere opinioni diverse e alcune le abbiamo, ma le faremo vivere nel confronto leale. Da oggi ci mettiamo a disposizione per dare una mano, per unire con un confronto franco, leale e costruttivo”.

Le vicepresidenti del Partito Democratico

Le nuove vicepresidenti sono Chiara Gribaudo (deputata) e Loredana Capone (presidente del Consiglio regionale pugliese). Il tesoriere è il senatore Michele Fina.