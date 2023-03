Schlein apre il tesseramento ed esclude rischi di scissione: l'appello della segretaria dem, le sue parole

La neo-segretaria del Pd, Elly Schlein, è intervenuta in Tv per annunciare l’apertura del tesseramento. Ha escluso rischi di scissione, annunciando di voler lavorare per “mantenere unito il partito” e lanciando un appello alle altre opposizioni.

L’intervento della segretaria dem

“Dopo la vittoria, ho annunciato che avremmo riaperto il tesseramento il prima possibile e ho il piacere di annunciare questa sera che abbiamo aperto il tesseramento online sul sito del Pd” ha sottolineato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite a “Che tempo che fa”, su Rai3, come riportato dall’agenzia Ansa.

“Stiamo già lavorando con i nostri circoli sul territorio perchè nei prossimi giorni si possa fare anche lì. L’invito al popolo delle primarie è: venite, abbiamo bisogno di voi“.

“Finito tempo di personalismi e conflittualità”

La neo-segretaria dem ha spiegato che con Stefano Bonaccini “vedremo insieme le forme della collaborazione“.

“Sarà mio interesse essere la segretaria di tutti e di tutte”, ha aggiunto assicurando che “il tempo dei personalismi e di una conflittualità interna è finito. E’ tutta energia sprecata rispetto alla costruzione di un’alternativa alla destra“. Renzi e Calenda? “Ho sentito Calenda come ho sentito Conte dopo la vittoria alle primarie” e su salario minimo e sanità pubblica “con terzo polo e M5S, così come con sinistra e verdi, questa battaglia la dobbiamo fare insieme”.

Rispetto alla manifestazione antifascista di Firenze, Schlein ha osservato che c’è stata una “straordinaria partecipazione e mobilitazione in risposta all’aggressione squadrista davanti a una scuola”, a difesa della “scuola pubblica” e della costituzione, per lanciare un messaggio chiaro: “questi metodi squadristi non passeranno, non saranno tollerati”.

Fonte foto: ANSA Elly Schlein alla manifestazione di Firenze con Giuseppe Conte

“Abbiamo soprattutto ritrovato, su alcuni temi concreti, la necessità e la voglia di fare opposizione in maniera più efficace e coordinata. Sulla scuola pubblica non si scherza fare insieme una grande battaglia” ha poi aggiunto.

La posizione sull’Ucraina

Per quanto concerne invece il tema dell’invio delle armi all’Ucraina, a Che Tempo che fa Schlein ha spiegato la sua posizione e quella dei dem: “Abbiamo già votato su questo in Parlamento, bisogna sostenere il popolo ucraino rispetto a una invasione criminale, questo non è mai stato messo in discussione” ma “non ci può essere sinistra senza ambizione di costruire un futuro di pace”.

I conflitti, ha poi aggiunto, “non si risolvono solo con le armi, vorrei un protagonismo forte della Ue dal punto di vista politico e diplomatico, un ruolo forte perché Putin non è isolato, ci sono ancora ancora molti paesi che lo supportano. Bisogna riuscire a fare ancora maggiore pressione per costruire un terreno che possa portare alla fine di questo conflitto”.