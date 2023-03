Manifestazione antifascista a Firenze, l'abbraccio tra Schlein e Conte e le migliaia di persone in piazza

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Elly Schlein e Giuseppe Conte si incontrano tra abbracci e strette di mano al corteo antifascista organizzato a Firenze da Cgil, Cisl e Uil, in risposta al pestaggio degli studenti del liceo Michelangiolo ad opera di un gruppo di estrema destra. La nuova segretaria del Pd si è intrattenuta in un colloquio a tre con il leader del M5s e il segretario Cgil, Maurizio Landini, prima di salire sul palco. Secondo le sigle sindacali sono state 40mila le persone in piazza per la manifestazione in difesa della scuola, circa 15mila per la questura.

L’arrivo di Schlein a Firenze

Al suo arrivo Elly Schlein è stata ricevuta a Palazzo vecchio dal sindaco Dario Nardella, con il quale ha raggiunto a piedi la manifestazione per le vie del centro di Firenze.

Prima di salire sul palco di piazza Santa Croce, la segretaria del Pd, Giuseppe Conte e Maurizio Landini hanno sorriso e scherzato insieme e mostrato ai fotografi delle magliette con scritti gli articoli della Costituzione, portate al corteo da alcuni esponenti del M5s fiorentino.

“Sono molto felice che ci sia qui una grande delegazione del Partito democratico – ha detto Schlein – che ci sia qui il Movimento cinque Stelle, che ci siano qui altre forze civiche e della sinistra ecologista, credo che sia un bel segnale che su alcune battaglie fondamentali, come abbiamo sempre detto, noi dobbiamo lavorare insieme sia in Parlamento che nel Paese, per organizzare una opposizione. Noi ci saremo”.

L’intervento di Schlein

“I temi sono la difesa della scuola pubblica, la difesa della sanità pubblica, la difesa del lavoro, il salario minimo, la difesa della Costituzione, la battaglia contro l’autonomia differenziata” ha detto Schlein nel suo intervento.

Fonte foto: ANSA Le migliaia di persone in piazza a Firenza a sostegno della scuola e della Costituzione

“Noi saremo in tutti i luoghi dove occorre contrastare le diseguaglianze sociali, quelle territoriali, di genere e generazionali, ed è un grande piacere essere in una piazza così piena, vuol dire che c’è ancora vita e che quei metodi squadristi non passeranno” ha affermato ancora la segretaria del Pd.

“Non è mai stato in discussione il nostro pieno supporto al popolo ucraino ad un anno dall’invasione criminale voluta da Putin, ma credo anche che la sinistra debba continuare a perseguire un mondo di pace, un futuro di pace, mobilitarsi in questa direzione chiedendo all’Unione Europea un forte impegno ed anche un forte protagonismo politico diplomatico. Le due cose non sono in contraddizione” ha precisato Schlein.

Il corteo antifascista

La neo-segretaria del Pd è stata accolta da selfie, strette di mano e parole di incoraggiamento dalla folla assiepata in piazza Santissima Annunziata, che con difficoltà riusciva oggi a contenere le migliaia di partecipanti.

Tantissimi gli studenti, professori, maestri e presidi che non sono voluti mancare alla marcia a sostegno della scuola e in solidarietà degli studenti picchiati lo scorso 18 febbraio dai militanti di estrema destra di Azione studentesca. Come riportato dal Corriere della Sera, in testa alla manifestazione proprio gli alunni del Michelangiolo con scritto “Michelangiolo antifascista”.

Una parte del corteo era formato dai dirigenti scolastici, almeno 25 rappresentanti delle scuole fiorentine, altrettanti da fuori città e fuori Toscana. Tra questi anche la preside del liceo Leonardo Da Vinci, Annalisa Savino, pesantemente criticata dal ministro dell’Istruzione Valditara per la sua lettera sui rischi della deriva fascista scritta agli studenti.