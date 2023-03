Schlein attacca Piantedosi sul naufragio di Crotone: "Parole indegne e disumane". La richiesta al ministro

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

La neosegretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è intervenuta in Commissione Affari costituzionali alla Camera in occasione dell’audizione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Schlein ha duramente criticato il titolare del Viminale per le sue parole dopo il tragico naufragio di Crotone che ha provocato la morte di decine di persone e ne ha chiesto le dimissioni.

Schlein critica le parole di Piantedosi

Rivolgendosi al ministro Piantedosi, Elly Schlein dice di essere “rimasta molto colpita” dalle sue parole: “Ricordiamo tutti che dopo la strage dei migranti di Crotone lei ha fatto dichiarazioni sul fatto che la disperazione non giustifica viaggi che mettano a repentaglio la vita dei figli. Parole indegne, disumane e inadeguate al ruolo ricoperto”.

“Queste dichiarazioni – sottolinea – hanno trasformato le vittime in colpevoli. Chi è lei per decidere cosa giustifica o meno la disperazione? Quale alternativa reale hanno le persone che fuggono in cerca di protezione, oltre a quella tra morire di torture e morire in mare?”.

La richiesta di dimissioni

“Noi vogliamo che si chiariscano dinamiche e responsabilità di quanto accaduto”, afferma Schein nel corso del suo intervento alla Commissione Affari costituzionali, aggiungendo di attendere “fiduciosi” le indagini della magistratura.

Dal punto di vista politico però, incalza Schlein rivolgendosi al ministro, “già soltanto le sue dichiarazioni suggeriscono le sue dimissioni e una riflessione profonda per Giorgia Meloni“.

La neosegretaria del Pd tira in ballo anche la premier: “Rimarco l’assenza grave della presidente del Consiglio non solo su quanto avvenuto in questi giorni a Crotone, ma anche su quello che è avvenuto a Firenze“, una “aggressione di tipo squadrista che non può essere tollerata in alcun modo”.

La replica di Piantedosi

“Se c’è stata una debolezza del ministero mi assumerò e mi assumo tutte le mie responsabilità“, afferma Piantedosi nella sua replica dopo le domande dei deputati in Commissione Affari costituzionali.

“Se andiamo a vedere morti e tragedie degli anni scorsi – continua – in passato sono successi altri episodi simili. Se uno guarda il bilancio di quello che avviene da molti anni, i fatti smentiscono” l’assunto di un ministero debole.

L’intervento di Giorgia Meloni

La presidente del Consiglio interviene sul tema con una lettera inviata ai vertici Ue, Consiglio, Commissione e presidenza di turno. Il naufragio di Crotone “ha sconvolto tutti noi”, afferma Giorgia Meloni.

“Non si tratta purtroppo di un caso isolato. In Italia da molti anni – si legge nella lettera – ci ritroviamo a piangere tragedie come quelle di domenica scorsa nelle quali chi prova a raggiungere le nostre coste su imbarcazioni di fortuna perde la vita in mare. È nostro dovere, morale prima ancora che politico, fare di tutto per evitare che disgrazie come queste si ripetano”.