Morta l'attrice Joanna Merlin, la Miss Berg di Saranno Famosi famosa anche per aver recitato in Law & Order

Nuovo lutto nel mondo del cinema: l’attrice statunitense Joanna Merlin, che al cinema ha esordito con il ruolo della figlia di Jethro nel kolossal di Cecil B. DeMille “I dieci comandamenti” (1956), arrivando poi alla grande notorietà interpretando l’insegnante di danza classica Olive Berg in “Saranno famosi” (1980) di Alan Parker, è mortà all’età di 92 anni nella giornata di sabato 14 ottobre a Los Angeles. Ha recitato anche in “Law and Order”.

La sua scomparsa è stata annunciata sulla pagina Instagram del Tisch Graduate Acting Program della New York University, dove Joanna Merlin ha insegnato fin dal 1998.

