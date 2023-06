Meloni riceve a Palazzo Chigi Tom Cruise: la premier posta la foto sui social con l'attore, le sue parole

Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi Tom Cruise. La star di Hollywood è a Roma per la prima mondiale di “Mission Impossibile – Dead Reckoning”, l’ultimo film della famosissima saga che lo vede ancora una volta protagonista.

La premier riceve il celebre attore

“Lieta che la Capitale d’Italia sia protagonista dell’ultimo film di Tom Cruise. Oggi a Roma la prima mondiale. Le mission impossibile sono anche il nostro pane quotidiano al governo”.

È il testo del messaggio pubblicato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha pubblicato sui suoi canali social una foto sorridente con la stella di Hollywood ricevuto lunedì 19 giugno a Palazzo Chigi.

L’incontro

L’incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è l’attore statunitense Tom Cruise, oggi a Roma per presentare il suo ultimo film, è durato una trentina di minuti.

Tom Cruise, riferisce l’agenzia Ansa, è arrivato nella sede del governo a bordo di una berlina di lusso con i vetri posteriori oscurati, seguita da un’altra auto e quattro van

Il celebre attore, protagonista di pellicole come “Top Gun, “Eyes Wide Shut“, oltre alla saga di “Mission Impossible”, ha presentato in piazza di Spagna, in un bagno di folla, il nuovo film “Mission Impossibile – Dead Reckoning”.

Fonte foto: ANSA L’incontro tra Tom Cruise e Giorgia Meloni a Palazzo Chigi: social scatenati

Nei mesi scorsi, la star di Top Gun era stata avvistata atterrare all’aeroporto di Bari con il proprio jet nella notte tra il 26 e il 27 febbraio.

Social scatenati dopo la foto con l’attore

Come riporta l’agenzia Adnkronos, la foto che presenta una raggiante premier con il divo americano scatena i commenti su Instagram.

“Giorgia chiedi a Tom Cruise se può portarsi le risorse a casa sua”, si legge nel primo commento con un riferimento ai migranti che arrivano nel nostro paese. Vania gongola e ringrazia “Giorgia per aver accolto come si deve un grande divo“. Per Analaika “Aí sim, dois lindos”, ovvero “ecco due belli”, con cuori e cuoricini stampati. Critica Elisa: “Ma dove è finita l’autorevolezza del politico? Questa posta una foto ogni 10 secondi!”.

Il 15 giugno 2023 era toccato a Elon Musk. L’imprenditore, fondatore tra le altre di SpaceX e Tesla, giovedì 15 giugno ha incontrato a Palazzo Chigi prima il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, quindi la premier, Giorgia Meloni.