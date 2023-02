Tom Cruise a Bari forse per un nuovo film: avvistato col suo jet privato, ma il motivo resta top secret

Il set per il prossimo film di Tom Cruise potrebbe essere Bari. La star di Top Gun è stata avvistata atterrare all’aeroporto del capoluogo pugliese con il proprio jet nella notte tra il 26 e il 27 febbraio. Non è ancora certo se si trovi in Puglia in vacanza o per girare un nuovo film. I dettagli sulla sua permanenza rimangono strettamente top secret, ma alcune indiscrezioni confermerebbero future riprese sul posto.

L’arrivo in jet

L’icona del genere d’azione si è mossa di notte, per sfuggire, probabilmente, alle folle dei fan. L’aereo è partito da Los Angeles tra il 26 e il 27 febbraio ed è atterrato qualche ora dopo all’aeroporto di Bari.

Sono, però, ancora ignote le future tappe dell’attore americano e se queste prevedano di spostarsi in altre città della Puglia.

Fonte foto: ANSA L’attore Tom Cruise in una foto di scena del film ”Top Gun” (1986) del regista Tony Scott

Le ipotesi su un nuovo film

L’ipotesi più accreditata per spiegare la presenza dell’attore americano a Bari, è quella di un nuovo film in arrivo.

Dopo aver sbancato al botteghino con ‘Top Gun Maverik’, sequel dello storico film degli anni ’90 ‘Top Gun’, Tom Cruise sembra essere al lavoro con un nuovo progetto.

In questo caso la star hollywoodiana avrebbe scelto la Puglia come set ideale per le riprese.

Chissà se alcune scene sono state girate proprio all’interno dell’aeroporto del capoluogo pugliese, visto che l’attore possiede un brevetto da aviatore e in Top Gun lo abbiamo più volte visto alla guida di alcuni caccia.

Non si sa ancora se si tratterà di un altro action e quali altre città d’Italia potrebbero fare da sfondo alle riprese. Secondo indiscrezioni, potrebbe trattarsi di Matera, dove era stato già girato ‘007 – No time to die’ con Daniel Craig.

La Puglia come terra di cinema

Non è la prima volta che la Puglia mette i suoi paesaggi al servizio di film di livello internazionale. Nel film di James Bond, ‘No time to die’ è possibile ammirare il Ponte acquedotto di Gravina.

Per le strade di Taranto, invece, era stato girato il film ‘6 Underground’ del regista Michael Bay. E chissà che ora la storia non si ripeta proprio con Tom Cruise.