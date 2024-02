Maxi blackout e cellulari bloccati negli Usa: impossibile telefonare e usare Internet per migliaia di persone

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Un maxi blackout. Giovedì 22 febbraio, negli Usa, decine di migliaia di persone si sono ritrovate di fatto con i cellulari bloccati. Impossibile telefonare (consentite solo le chiamate di emergenza) e usare Internet. Colpiti tutti i principali operatori telefonici americani, anche Verizon e T-Mobile: inizialmente avevano annunciato che i loro sistemi funzionassero normalmente, ma i problemi sono stati riscontrati comunque durante il tentativo di connettersi con i clienti AT&T.

Gli operatori più colpiti

Decine di migliaia di utenti americani hanno registrato interruzioni nei servizi di telefonia mobile.

Questi gli operatori più colpiti:

AT&T;

Cricket Wireless ,

, Verizon;

T-Mobile;

Boost Mobile.

AT&T, in particolare, ha registrato più di 60 mila criticità in località come Houston, Atlanta e Chicago.

Cricket Wireless ne ha registrate oltre 11 mila, Verizon più di 2 mila, T-Mobile più di 1000 e Boost Mobile oltre 450.

Tecnici al lavoro, disagi anche Los Angeles e New York

I tecnici sono al lavoro per risolvere il disservizio, che è stato registrato soprattutto negli Stati del Sud e del Sud-Est, comprese le città più grandi.

Tra quelle colpite, anche Los Angeles e New York.