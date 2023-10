Marina Berlusconi torna a parlare di Giorgia Meloni dopo il caso Giambruno a Striscia: "La verità è una sola"

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Marina Berlusconi parla ancora di Giorgia Meloni dopo il caso Giambruno: “In questi giorni ho letto e sentito di tutto: retroscena inventati di sana pianta, ricostruzioni totalmente prive di senso logico e spesso anche contraddittorie. La verità è una sola: stimo molto Giorgia Meloni. La trovo capace, coerente, concreta. La apprezzo sul piano politico e la apprezzo molto anche come donna, ancor più in questi giorni”. Queste le parole della presidente di Fininvest e Mondadori a Bruno Vespa per il libro “Il rancore e la Speranza”, in uscita per Mondadori/Rai Libri il prossimo novembre.

Cosa ha detto Marina Berlusconi

Come riporta Repubblica, Marina Berlusconi ha anche aggiunto “Quando mio padre è scomparso ho sentito la sua vicinanza alla nostra famiglia e di questo le sono grata (a Giorgia Meloni, ndr)”.

“Per quanto riguarda il governo – ha proseguito -, ho condiviso varie scelte di Palazzo Chigi, a cominciare dalla grande attenzione verso la politica estera in nome di sani e sacrosanti principi atlantisti ed europeisti: viviamo una fase drammatica, nella quale è la nostra stessa identità, liberale e democratica, a trovarsi sotto attacco”.

Fonte foto: ANSA Marina Berlusconi esce dall’auditorium parco della musica al termine dell’assemblea di Confindustria 2023 a Roma

“L’aggressione della Russia ai danni dell’Ucraina e i massacri in Medio Oriente ne sono la dimostrazione più evidente e più atroce”.

“Relativamente alla politica economica, poi, apprezzo la cautela e il senso di responsabilità con cui questo esecutivo sta gestendo i conti pubblici. Indubbiamente ci sono state anche alcune mosse che mi sono piaciute di meno e non l’ho nascosto”, spiega.

“Ma va sempre considerato che il governo si è ritrovato a dover fronteggiare una situazione macroeconomica complicatissima, tra guerra e inflazione, oltre a dover rimediare ad alcune eredità del passato davvero indigeste”.

L’ipotesi del complotto dopo il caso Giambruno

Dopo la pubblicazione dei fuorionda in Mediaset, Giorgia Meloni aveva comunicato la fine del rapporto decennale con il compagno e giornalista Andrea Giambruno.

Nel post che annunciava la separazione, qualcuno aveva letto tra le righe un’accusa ai Berlusconi.

Il messaggio terminava infatti con una postilla che sapeva di j’accuse: “Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

Striscia la Notizia non è nuova a servizi di questo tipo, ma era da molto che non portava a segno un simile attacco diretto. Per questo, in molti avevano pensato che dietro la diffusione dei fuorionda potesse esserci una distanza sopraggiunta tra il Governo e gli eredi di Silvio Berlusconi. Ipotesi a quanto pare smentita.