Le previsioni meteo del primo weekend di maggio tra assaggi d'estate e temporali: dove potrebbe piovere

Dopo la forte ondata di maltempo che ha provocati danni e morti in Emilia Romagna, le previsioni meteo del primo weekend di maggio in Italia preannunciano un assaggio d’estate, ma anche nuovi temporali in alcune aree del nostro Paese.

La situazione meteo in Italia

In Emilia Romagna, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla e arancione per la giornata di venerdì 5 maggio 2023. Coinvolta anche parte della Lombardia.

In Italia la situazione meteo prevede tempo in prevalenza stabile e temperature in aumento. Queste condizioni si manterranno invariate fino alla giornata di sabato, con il clima che, localmente, diventerà quasi estivo. Un po’ di variabilità è prevista solamente nelle ore pomeridiane in prossimità delle zone alpine, dove potrebbe verificarsi qualche rovescio. Da domenica, però, sulle regioni settentrionali è atteso un nuovo peggioramento, con rovesci e temporali. Tempo stabile e temperature elevate, invece, sono previste nelle regioni centro-meridionali.

Il meteo del weekend regione per regione

Di seguito, sono riportate le previsioni meteo del primo weekend di maggio, secondo gli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 5 maggio

Nord: cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti pomeridiani sulle Alpi centro-occidentali associati a qualche pioggia o breve temporale. Temperature in aumento, con massime tra i 23 e i 26 gradi.

cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti pomeridiani sulle Alpi centro-occidentali associati a qualche pioggia o breve temporale. Temperature in aumento, con massime tra i 23 e i 26 gradi. Centro: diffusamente soleggiato, con velature di passaggio e addensamenti cumuliformi pomeridiani sull’Appennino. Temperature in salita, con massime tra i 22 e i 26 gradi;

diffusamente soleggiato, con velature di passaggio e addensamenti cumuliformi pomeridiani sull’Appennino. Temperature in salita, con massime tra i 22 e i 26 gradi; Sud: cielo in prevalenza poco nuvoloso, con addensamenti cumuliformi irregolari sui rilievi e sui settori tirrenici. Temperature in lieve aumento, con massime tra i 20 e i 24 gradi.

Sabato 6 maggio

Nord: nuvolosità irregolare sulle Alpi, le Prealpi e il Piemonte occidentale con qualche rovescio verso sera, soleggiato sulla Liguria e la Val Padana. Temperature in aumento, con massime tra i 23 e i 27 gradi.

nuvolosità irregolare sulle Alpi, le Prealpi e il Piemonte occidentale con qualche rovescio verso sera, soleggiato sulla Liguria e la Val Padana. Temperature in aumento, con massime tra i 23 e i 27 gradi. Centro: cielo diffusamente sereno o poco nuvoloso, con modesti annuvolamenti cumuliformi sull’Appennino e le aree collinari. Temperature stazionarie, con massime tra i 23 e i 26 gradi;

cielo diffusamente sereno o poco nuvoloso, con modesti annuvolamenti cumuliformi sull’Appennino e le aree collinari. Temperature stazionarie, con massime tra i 23 e i 26 gradi; Sud: stabile e diffusamente soleggiato, con maggiori annuvolamenti sul versante tirrenico ma senza pioggia. Temperature stabili, con massime comprese tra i 20 e i 24 gradi.

Domenica 7 maggio

Nord: generale variabilità sulle Alpi, le Prealpi e alte pianure con possibili rovesci sparsi e qualche temporale, mentre in Liguria e bassa Val Padana sono previste maggiori schiarite. Temperature in calo, con massime tra i 21 e i 25 gradi;

generale variabilità sulle Alpi, le Prealpi e alte pianure con possibili rovesci sparsi e qualche temporale, mentre in Liguria e bassa Val Padana sono previste maggiori schiarite. Temperature in calo, con massime tra i 21 e i 25 gradi; Centro: cielo irregolarmente nuvoloso per velature di passaggio e maggiori addensamenti nelle ore pomeridiane sull’Appennino, associati a qualche piovasco. Temperature in salita, con massime tra i 23 e i 27 gradi.

cielo irregolarmente nuvoloso per velature di passaggio e maggiori addensamenti nelle ore pomeridiane sull’Appennino, associati a qualche piovasco. Temperature in salita, con massime tra i 23 e i 27 gradi. Sud: sole prevalente pur con qualche annuvolamento di passaggio. Temperature in aumento, con massime comprese tra i 22 e i 25 gradi.