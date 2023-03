La Serie A vuole comprare Sky Sport per trasmettere le partite: la mossa di Claudio Lotito sui diritti tv

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Ogni anno la questione diritti tv per il calcio tiene banco in Italia, con la Lega Serie A a caccia di nuovi accordi per la trasmissione del massimo campionato nostrano. Ma dai piani alti sembra essere arrivata una svolta, con un chiaro piano che potrebbe permettere alla Lega di acquistare un colosso come Sky Sport.

La Lega Serie A vuole comprare Sky

A svelare il retroscena è stata La Stampa che ha raccontato la strategia senza precedenti che potrebbe essere messa presto in campo. A pensare alla grande mossa sarebbero stati Claudio Lotito, presidente della Lazio nonché senatore di Forza Italia, e Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega di A. I due, collaborando negli ultimi mesi, hanno pensato di lavorare a una strategia che punti a lasciare anche la distribuzione delle partite del campionato alla Lega Serie A.

Se per anni si è parlato di creare un canale ad hoc per ogni club, ora c’è stato il cambio d’idea puntando a rilevare un’emittente già esistente. E chi meglio di Sky, col suo portafoglio clienti, i suoi abbonati, le sue infrastrutture che possono far comodo alla Lega Serie A.

Fonte foto: Ansa

Acquisto Sky, la strategia di Lotito-De Siervo

Ma la domanda che tutti si pongono è come potrebbe avvenire l’acquisto di Sky da parte della Lega Serie A. Una domanda ovvia, perché di certo il sistema calcio in Italia non vive un momento positivo e non naviga nell’oro.

Ovviamente, qui interverrebbero gli istituti finanziari. La coppia Lotito-De Siervo punta quindi rilevare Sky grazie ai soldi di un finanziamento da 2 miliardi.

L’opposizione dei club di A

Se da una parte c’è la suggestione, dall’altra c’è chi invece mantiene ben saldi i piedi per terra. Parliamo degli altri club di A, che venuti a conoscenza dell’idea di Lotito-De Siervo, hanno iniziato a sentirsi individuando in questa idea un colossale autogol e un rischio per tutti.

La posizione dei club, quindi, è molto critica, ma Lotito dovrà provare a convincerli. Per il presidente della Lazio, infatti, la questione dei diritti tv è di primaria importanza e la mossa dell’acquisto di Sky potrebbe portare a risolvere numerosi problemi.