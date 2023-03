La nave di Banksy fermata a Lampedusa, la Louise Michel accusata di aver violato il decreto Ong del governo

Il decreto Ong voluto da Piantedosi blocca le operazioni della nave di soccorso Louise Michel, famosa per essere stata finanziata dall’artista cult Banksy. L’accusa è quella di avere operato soccorsi in violazione delle nuove norme introdotte dall’esecutivo Meloni.

La Louise Michel al momento si trova in stato di fermo perché dopo avere effettuato un intervento di soccorso al largo delle acque libiche si è diretta verso altri tre barconi in difficoltà.

Secondo la nuova normativa, dopo il primo soccorso avrebbe invece dovuto recarsi immediatamente verso il porto di Trapani per scaricare i migranti.

La violazione del decreto Ong ha costretto l’autorità marittima di Lampedusa a intervenire.

Vibranti proteste arrivano dai responsabili della Ong: “Siamo a conoscenza di decine di imbarcazioni in difficoltà proprio davanti all’isola in questo momento – scrivono sui loro canali social – eppure ci viene impedito di prestare assistenza. È inaccettabile!”

“Le autorità europee sono perfettamente consapevoli delle persone in difficoltà nella loro zona SAR. Tuttavia, impediscono alla Louise Michel di lasciare il porto e di prestare assistenza. Ieri due naufragi hanno causato la morte di diverse persone. Queste morti non sono un incidente né una tragedia”, accusano dalla Ong.

1/2🔴24h after being told that our ship is detained, we still do not have an official written justification for the detention. We know of dozens of boats in distress right in front of the island at this very moment, yet we are being prevented from assisting. This is unacceptable! pic.twitter.com/FHxc5Xtpiy

