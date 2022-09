Isonzo inghiotte 17enne: il corpo del giovane trovato senza vita dopo tre ore di ricerche

Tragedia nelle acque del fiume Isonzo dove, nelle scorse ore, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, si era tuffato per fare un bagno rinfrescante, ma non è più riemerso.

L’allarme e le ricerche

Immediatamente è scattato l’allarme: i vigili del fuoco, con il supporto dei sommozzatori del Nucleo Regionale di Soccorso Subacqueo Acquatico di Trieste, si sono attivati nelle ricerche e dopo tre ore di setacciamento hanno trovato il corpo della vittima senza vita.

Il tuffo a Parco Piuma di Gorizia

Il dramma si è consumato lungo il pomeriggio di domenica 4 settembre, poco prima delle ore 17. Il ragazzo si era immerso nel fiume nel Parco Piuma di Gorizia, ma per cause non ancora accertate è morto.

Fonte foto: ANSA

Gli uomini impegnati nelle ricerche, quando hanno individuato il corpo del 17enne, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il precedente

Poco più di un anno fa, nel giugno 2021, il fiume Isonzo aveva inghiottito un’altra giovane vita, quella di un ragazzino di 13 anni che morì annegato, al confine tra Italia e Slovenia. La vittima, di origine slovena, stava partecipando a un allenamento di kayak quando cadde in acqua senza più riemergere.

Anche in quel caso intervennero i vigili del fuoco, i quali, dopo le ricerche, trovarono il ragazzino senza vita, ucciso dalla corrente del fiume che spinse il giovane sotto una roccia con la sua imbarcazione, impedendone la risalita e provocandone l’annegamento.