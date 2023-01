Iran, il video della danza "virale" della coppia iraniana condannata a oltre 10 anni di carcere

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Dieci anni di carcere per un ballo. È successo in Iran, dove due giovani poco più che ventenni sono stati condannati da un tribunale perché il loro ballo è stato visto come una sfida nei confronti del regime. La coppia ha inscenato la danza davanti a uno dei luoghi simbolo del potere, a Teheran.

La “sfida” al regime

Astiyazh Haghighi e il suo fidanzato Amir Mohammad Ahmadi, entrambi poco più che ventenni, erano stati arrestati all’inizio di novembre dopo che un video era diventato virale in rete in cui ballavano romanticamente davanti alla Torre Azadi a Teheran, in Iran. Haghighi non indossava il velo a dispetto delle rigide regole della repubblica islamica per le donne, mentre alle donne non è permesso ballare in pubblico in Iran, figuriamoci con un uomo.

Condannati a 10 anni e sei mesi

Le immagini pubblicate su Twitter il 29 gennaio mostrano la coppia che balla. Un tribunale iraniano ha condannato la giovane coppia a 10 anni e sei mesi di carcere ciascuno, oltre al divieto di utilizzare internet e di lasciare l’Iran.