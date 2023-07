Investita da un camion mentre fa jogging a Marigliano vicino Napoli: 23enne ricoverata in gravi condizioni

Una ragazza di 23 anni è stata investita da un camion mentre faceva jogging a Marigliano, in provincia di Napoli. La ragazza è stata trasportata in codice rosso in ospedale ed è adesso ricoverata in gravi condizioni.

L’incidente a Marigliano

Stava facendo jogging nella mattina del 20 luglio a Marigliano, in provincia di Napoli, quando è stata investita da un camion

La ragazza, una 23enne, è stata travolta dal conducente del tir, che non si sarebbe accorto della sua presenza ai margini della carreggiata.

Fonte foto: Tuttocittà.it Marigliano, in provincia di Napoli, dove è avvenuto l’incidente

La ragazza stava, infatti, correndo lungo la Variante 7 Bis, strada ad alto traffico che passa fuori dal centro abitato di Marigliano e conduce in zona industriale.

Da una prima ricostruzione, sembra che il camionista si sia fermato per soccorrere la ragazza e abbia anche chiesto aiuto.

Sulla vicenda indagano adesso i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, intervenuti sulla Variante bis.

Dopo essere stata soccorsa dai sanitari del 118 arrivati sul posto, la ragazza è stata trasferita all’ospedale di Nola in codice rosso e ricoverata con gravissimi traumi.

Incidenti stradali nel 2023

Secondo i dati relativi al 2023 fino a fine giugno, i morti per incidenti stradali sono molto più alti nei weekend e sono arrivati a circa 600 nei fine settimana dall’inizio dell’anno. Di questi, 196 erano pedoni e 77 ciclisti.

Lazio e Campania sono le regioni più colpite, seguite da Toscana, Emilia Romagna, Marche, Puglia, Sicilia e Sardegna.

“L’aumento dell’incidentalità in questo inizio estate non è affatto incoraggiante – aveva commentato il presidente dell’Asaps, Giordano Biserni – La velocità inadeguata la fa da padrona in città e sulle statali”.

Incidente a Vittoria

Un terribile incidente a Vittoria, in provincia di Ragusa, aveva tolto la vita a un 38enne nel giorno dell’anniversario della morte dei due nipotini, morti anche loro in un incidente stradale.

L’11 luglio scorso, la vittima stava attraversando la strada quando è stato improvvisamente investito da un’auto di grossa cilindrata, condotta da un ventenne ragusano.

Proprio l’11 luglio del 2019, nel comune di Vittoria, i due cuginetti Alessio e Simone, di 11 e 12 anni, vennero travolti e uccisi da un Suv mentre giocavano in strada.