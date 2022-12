Incidente al Rally del Veneto, auto esce di strada: muore la navigatrice, ferito il pilota

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Drammatico incidente stradale al Rally del Veneto, in corso in provincia di Verona. Una delle auto in gara è uscita di strada all’altezza di una curva e si è ribaltata. Nell’incidente è morta la navigatrice, mentre il pilota, rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale.

Incidente al Rally del Veneto, auto esce di strada

L’incidente è avvenuto questa mattina, sabato 10 dicembre, durante la prima edizione del Rally del Veneto, in corso nel Veronese. Drammatico il bilancio: un morto e un ferito.

Come riporta Ansa, lo schianto si è verificato attorno alle 11 a Badia Calavena (Verona), durante la seconda prova della gara riservata alle auto storiche.

L’incidente è avvenuto a Badia Calavena

Una delle auto in gara, una Peugeot 205, è uscita di strada in una curva all’altezza della frazione Santissima Trinità, ribaltandosi.

Morta la navigatrice, ferito il pilota

Violento l’impatto, che non ha lasciato scampo alla navigatrice, Barbara Incerti. La donna, 53 anni, residente a Carpineti in provincia di Reggio Emilia, è morta sul colpo.

Sedeva accanto al pilota Nicola Cassinadri, anche lui reggiano, 50 anni. L’uomo, rimasto ferito, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale veronese di Borgo Trento.

La dinamica dell’incidente

La dinamica e le cause dell’incidente sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto. Stando ad una prima ricostruzione riportata dal Corriere del Veneto, l’auto ha improvvisamente sbandato ed è uscita di strada in una curva del percorso.

La vettura è volata in una scarpata, ribaltandosi più volte su se stessa, fino a fermarsi capovolta. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, ma per la donna non c’è stato niente da fare.

La direzione del Rally del Veneto ha subito sospeso la gara.