Incendio al Villaggio Peruzzo di San Leone ad Agrigento, la Sicilia brucia ancora: nube nera sovrasta la città

Ancora fiamme in Sicilia. Dopo gli incendi che per giorni hanno bruciato estesi territori di diverse province dell’Isola, assediando in particolar modo la città Palermo, scatta la paura ad Agrigento per un maxi rogo scoppiato nel quartiere di Villaggio Peruzzo, che fa salire il timore diossina. Un’alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza si è alzata da un deposito sovrastando il centro abitato circostante.

L’incendio

Secondo quanto riportato dalla stampa locale le fiamme sarebbero partite da un magazzino contente plastica e altro materiale altamente infiammabile in via Parco Oliva, tra le frazioni agrigentine di San Leone e Villaggio Peruzzo.

La frazione agrigentina di Villaggio Peruzzo dove si è sviluppato l'incendio

L’incendio sarebbe scoppiato dal deposito, per cause ancora in fase di accertamento, per poi propagarsi velocemente nella vegetazione circostante, col favore anche dalle alte temperature. Nel maxi rogo sarebbero rimaste coinvolte anche diverse auto, ma al momento non sarebbero stati segnalati feriti o danni ad altri edifici.

Le operazioni di spegnimento

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento intervenuti sul luogo sono a lavoro dalla prima mattina di giovedì 3 agosto per estinguere il fuoco e, con la collaborazione della Guardia forestale, hanno messo in sicurezza le abitazioni presenti nell’area.

In supporto alle operazioni di spegnimento sono presenti anche i poliziotti della sezione Volanti, i militari della Guardia di Finanza e gli agenti della polizia locale.

I danni degli incendi in Sicilia

Mentre il presidente della Regione Renato Schifani attende dal Governo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza per gli incendi che hanno devastato l’Isola e l’eccezionale ondata di calore, è ancora in corso la conta dei danni provocati dalle centinaia di roghi scoppiati in tutta la Sicilia: secondo delle stime preliminari sarebbero quantificabili in 60 milioni di euro considerando edifici, le infrastrutture e gli impianti di servizi generali (viari, elettrici, telefonici, fognari e di rifiuti) distrutti dagli incendi. In aggiunta a questi gli Ispettorati provinciali dell’Agricoltura stimano altri 200 milioni di euro per la distruzione di produzioni e strutture agricole.