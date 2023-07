Nuovi incendi in Sicilia tra Catania e Palermo, notte da incubo: persone evacuate, blackout e mancanza d'acqua

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Il Sud Italia brucia. La situazione più grave in Sicilia, stretta nella morsa degli incendi, ma diversi roghi stanno interessando anche la Calabria e la Puglia: quattro le vittime finora. Sicilia in piena emergenza: quella appena trascorsa è stata una notte di fuoco sull’isola per i tanti incendi ancora non domati nella zona di Palermo e nel Catanese.

Nuovi incendi a Catania

Secondo quanto riporta Ansa, nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 luglio sono divampati nuovi incendi nella zona di Catania. Un rogo ha colpito la pineta dei Monti Rossi a Nicolosi, costringendo all’evacuazione un campeggio e diverse altre strutture.

Fiamme anche ad Acireale: un vasto incendio sta distruggendo l’area verde protetta della Timpa, con il fronte del fuoco che si avvicina alle frazioni marinare della città. Vasti incendi sono in corso anche a Zafferana Etnea, alle pendici dell’Etna. Fiamme a Vignagrande, complesso storico di Aci Catena risalente al 1860.

Vigili del fuoco e personale del corpo forestale siciliano sono al lavoro da ore, senza sosta, per combattere i roghi. Chiesto anche l’intervento dei canadair per le aree di maggior rischio.

Incendi nella zona di Palemo

Notte difficile anche a Palermo e nei comuni limitrofi, dove nella giornata di ieri tre persone sono morte a causa degli incendi. Numerosi i roghi non ancora domati, con nuovi focolai che sono divampati nella notte.

In fiamme le montagne che circondano il capoluogo siciliano: San Martino delle Scale, Monte Pellegrino, la riserva di Capo Gallo e il monte di Pizzo Sella. Molti quartieri della città sono da ore senza corrente elettrica, alcune zone periferiche sono anche senz’acqua: tanti anziani e disabili sono bloccati nelle proprie abitazioni.

Fonte foto: ANSA La cappa di fumo provocata dagli incendi sopra Palermo

Gli incendi hanno mandato in tilt i trasporti: l’aeroporto è stato chiuso per alcune ore a causa del fumo che aveva invaso le piste, interrotte a tratti le autostrade Palermo-Mazara del Vallo e Palermo-Catania.

Quattro gli interventi con i canadair previsti per oggi sull’area di Palermo: a Carini, Borgetto, nella zona di Monte Gradara e Altofonte.

Secondo quanto riporta Palermo Today, un incendio ha colpito anche una casa in zona Borgo Nuovo dove era in corso una veglia funebre. La bara è stata divorata dalle fiamme che ha devastato l’edificio, con i familiari del defunto costretti a fuggire in strada.

Gli incendi in Sicilia

Il bilancio degli incendi che stanno devastando la Sicilia è pesantissimo. Tre le vittime finora: due settantenni trovati carbonizzati in un’abitazione a Cinisi vicino all’aeroporto di Palermo e una donna di 88 anni deceduta a San Martino delle Scale perché il fuoco ha impedito a vigili del fuoco e 118 di soccorrerla.

Numerosi roghi stanno bruciando boschi, colline e centri abitati in diverse zone dell’isola, decine le case, hotel, campeggi e villaggi turistici evacuati. La situazione più grave a Palermo e nei comuni limitrofi e nella provincia di Catania.

Ma non solo: incendi stanno interessando il Messinese, in particolare Taormina, Savoca e Santo Stefano di Camastra, Siracusa, l’isola di Pantelleria, San Vito Lo Capo e Segesta in provincia di Trapani.