Tutti i voli cancellati per la chiusura dell'aeroporto di Palermo a causa degli incendi: l'annuncio ufficiale

Ore di paura a Palermo per i numerosi incendi che hanno avvolto la città e la provincia tra lunedì 24 e martedì 25 luglio 2023. Diversi i roghi che si sono sviluppati nel giro di poche ore, con montagne e colline che circondano il capoluogo che sono state inghiottite dalle fiamme. Incendi che hanno raggiunto anche l’aeroporto Falcone-Borsellino che, a causa delle fiamme vicino alla pista, è stato chiuso fino alle 11 per poi riprendere gradualmente il lavoro in partenza.

Fiamme in aeroporto, chiuso scalo

Fino alle 11 di martedì 25 luglio 2023 lo scalo aeroportuale Falcone-Borsellino è rimasto chiuso a causa degli incendi che hanno interessato il promontorio vicino. Le fiamme, secondo quanto riferito dai giornali locali, sono partite dalla montagna della vicina Cinisi per poi avvicinarsi pericolosamente verso la pista.

A causa del forte vento di scirocco, infatti, l’incendio è arrivato proprio a lambire l’aeroporto, con lo scalo minacciato dalle fiamme. Gesap, la società che gestisce l’aeroporto di Punta Raisi, ha quindi comunicato la chiusura dello scalo fino alle 11 e numerosi voli cancellati. In mattinata lo scalo ha ripreso i lavori con i voli in partenza, mentre per quelli in arrivo saranno si stanno monitorando le condizioni meteo visto che nella zona soffia anche un forte vento di scirocco.

I voli cancellati a Palermo

Sono 233 i voli che erano previsti per oggi sull’aeroporto di Palermo, che è stato chiuso al traffico fino alle 11 di stamane a causa delle fiamme che hanno circondato l’area perimetrale dello scalo. Diversi i voli che sono già stati cancellati e altri sono stati dirottati su Trapani Birgi.

Dei voli in programma per oggi 20 erano quelli presi in carico dallo scalo di Catania, che sta operando con soli 4 movimenti l’ora, dopo l’incendio del 16 luglio scorso che ha danneggiato l’aerostazione. Il mancato ripristino del traffico aereo su Palermo rischierebbe dunque di aggravare ulteriormente la già difficile situazione degli scali siciliani. Di seguito l’elenco dei voli cancellati a Palermo, in partenza e arrivo, secondo quanto comunicato dall’aeroporto:

Aeroporto isolato

E per diverse ore lo scalo è rimasto isolato anche via terra a causa della contemporanea chiusura degli svincoli della A29 Palermo-Mazara del Vallo a Villagrazia di Carini e Cinisi.

Ora la circolazione è tornata regolare, mentre restano fermi i collegamenti ferroviari con Palermo.