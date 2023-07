Palermo avvolta dagli incendi, fiamme su montagne e colline: fuoco vicino all'aeroporto, chiuso lo scalo

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Sono ore di apprensione e paura a Palermo e provincia, territorio avvolto dalle fiamme e dagli incendi sviluppatisi lunedì e proseguiti nella notte. Violenti incendi che hanno interessato non solo la provincia del capoluogo, ma anche la città stessa con le fiamme scese dalla montagna di Capo Gallo, il promontorio che sovrasta la località balneare di Mondello, e la collina di Bellolampo.

Incendi avvolgono la città

Da un’emergenza, quella di Milano e Brianza colpiti da un violento nubifragio, a un’altra al polo completamente opposto. L’Italia è divisa in due, tra maltempo e ondata di caldo da bollino nero, con gli incendi che rendono ancor più drammatica la situazione.

A Palermo nelle ultime ore è emergenza vera e propria, con diversi roghi partiti nella provincia con numerosi Canadair che si sono alzati in volo per prestare soccorso. Da Monreale a San Martino delle Scale, passando per Cefalù, Partinico, Bolognetta, Misilmeri, San Cipirello, Piana degli Albanesi e tanti altri paesi in provincia, le fiamme sono arrivate anche in città.

Incendi, infatti, sono stati registrati in alcuni quartieri del capoluogo, con le fiamme scese anche dalla montagna Capo Gallo, quella che sovrasta la famosa località balneare di Mondello, con gli abitanti della zona che nella notte sono stati costretti ad abbandonare in fretta e furia le abitazioni.

Roghi in autostrada, chiuso l’aeroporto

E le fiamme sono arrivate a lambire anche alcuni tratti dell’autostrada A29, quella che collega Palermo a Mazara del Vallo. Incendi che hanno interessato la zona di Villagrazia di Carini e Cinisi, fiamme che sono state difficili da domare.

A pochi passi da lì c’è anche l’aeroporto Falcone-Borsellino, scalo che non si è salvato nella situazione d’emergenza. Alle prime ore del mattino, infatti, le fiamme sono giunte fino a lì, con le colline vicine che hanno preso fuoco e alcuni roghi che si sono sviluppati anche vicino alle piste di atterraggio e decollo.

A causa dell’emergenza lo scalo che è stato chiuso fino alle 11 di martedì 25 luglio 2023 e i voli programmati subiranno quindi cancellazioni e ritardi. Situazione che, tra l’altro, si somma a quella già resa critica dalla chiusura dell’aeroporto di Catania, con la città etnea in emergenza per il caldo.

Rischio nube tossica

Fiamme anche a Bellolampo, dove si trova la discarica della città e dove sta bruciando una delle vasche. Il pericolo è che si sprigionino esalazioni venefiche.

La Protezione Civile, da ore impegnata nelle operazioni di spegnimento con i Canadair, invita a non uscire di casa a causa del rischio diossina.

Temperature record

Non bastasse, a mettere in difficoltà la macchina dei soccorsi è anche il caldo record. Centinaia sono i vigili del fuoco al lavoro da ore per spegnere gli incendi, ma il grande caldo e le folate di vento ancor più bollenti rendono ancor più complicata la situazione.

A Palermo l’Osservatorio astronomico ha registrato 46,4 gradi, superando il picco che di 44,8 che si era verificato nel 1999.