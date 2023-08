Incendio a Santa Cesarea Terme vicino Lecce con case evacuate e Canadair in azione: minacciato un albergo

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Nella serata del 18 agosto l’ennesimo vasto e aggressivo incendio di giornata ha messo letteralmente in scacco la località di Santa Cesarea Terme, situata nella provincia di Lecce. L’evento è stato innescato dalla litoranea, precisamente in prossimità della zona nota come Belvedere. Le fiamme, alimentate da un vento insistente, hanno rapidamente ampliato la loro portata, spingendosi pericolosamente verso abitazioni.

Evacuate le case

Un imponente pennacchio di fumo scuro e l’odore acre del rogo si sono elevati sopra l’area colpita dall’incendio, creando un’atmosfera surreale lungo la strada costiera che arriva da Porto Badisco.

Nell’interesse della sicurezza di chi risiede nelle vicinanze, le autorità competenti hanno preso la decisione di evacuare immediatamente le abitazioni più prossime al fronte delle fiamme.

Fonte foto: Tuttocittà Il rogo ha interessato la zona di Santa Cesarea Terme nella provincia di Lecce

Tale misura precauzionale è stata implementata con celerità, consentendo alle famiglie di allontanarsi dalle zone più a rischio in modo ordinato e sicuro.

L’intervento dei pompieri

La risposta all’emergenza è stata rapida ed efficace. Un contingente composto da diverse squadre di vigili del fuoco è stato schierato sul campo, affiancato da personale specializzato proveniente dalla protezione civile.

Nel cielo sopra Santa Cesarea Terme, si sono visti anche i Canadair che sono a loro volta entrati rapidamente in azione. Gli aerei antincendio sono noti per la loro capacità di sganciare ingenti quantità d’acqua sulle aree colpite dal fuoco, dimostrandosi alleati preziosi dei mezzi e gli uomini a terra.

Gli incendi di giornata

Questa settimana è stata particolarmente difficile dal punto di vista degli incendi. Un altro rogo devastante ha destato apprensione nell’area di Santa Barbara a Chieti.

Le fiamme, amplificate dalle elevate temperature, si sono manifestate improvvisamente da una fonte insidiosa, trovando nutrimento tra la vegetazione circostante e creando una situazione preoccupante.

Gli addetti ai lavori del Corpo dei Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente, impegnandosi con mezzi terrestri e con l’aiuto di un elicottero antincendio.

Rogo a Messina

Nella zona di Camaro, a Messina, un diverso focolaio si è diffuso in modo repentino e quasi incontrollabile attraverso la macchia mediterranea, spazzando via tutto ciò che trovava lungo il suo percorso, estendendosi anche nell’adiacente zona di Bordonaro.

Per arginare il rogo, i Vigili del Fuoco hanno collaborato con le forze della Forestale e della Protezione Civile, anche in questo caso mettendo in campo mezzi aerei per raggiungere le zone più remote e difficilmente accessibili.