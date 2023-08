Vasto incendio a Chieti in zona Santa Barbara: vigili del fuoco domano le fiamme, elicottero in azione

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un rogo improvviso e devastante ha scatenato il caos il 18 agosto nell’area di Santa Barbara del comune di Chieti in Abruzzo. Le fiamme, il cui vigore è stato forse corroborato dalle alte temperature, si sono sprigionate da una sorgente insidiosa, trovando nutrimento tra le sterpaglie circostanti, creando un quadro allarmante. Sul posto l’intervento dei vigili del fuoco con mezzi via terra e l’ausilio di un elicottero antincendio.

L’intervento

A gestire il rogo, i vigili del fuoco, appartenenti al distinto comando provinciale di Chieti, che hanno risposto con prontezza al richiamo dell’emergenza, giungendo tempestivamente sul luogo del disastro.

A loro si sono uniti ulteriori soccorritori provenienti da Ortona per contrastare il furioso avanzare delle fiamme. Non è mancata la presenza di una squadra di soccorso da Lanciano, confermando la collaborazione unita delle forze di soccorso.

Fonte foto: Tuttocittà Il rogo è divampato in zona Santa Barbara a Chieti

Elicottero al lavoro

L’eccezionalità del rogo è testimoniata dalla necessità di intervento attivo da parte di un elicottero specializzato per il controllo degli incendi.

Difficile determinare la causa che ha provocato l’origine dell’incendio, ma è lecito ipotizzare che la presenza di folte sterpaglie secche nella zona, unitamente alle condizioni ambientali di grande caldo abbia sicuramente rivestito una responsabilità primaria come fattore scatenante.

Un rogo dopo l’altro

La giornata del 18 agosto era stata segnata sul calendario come ad alta pericolosità dal punto di vista degli incendi, come ad esempio in Sicilia. Puntualmente, un rogo ha infatti colpito l’area di Camaro, nel territorio di Messina.

Le fiamme, che si sono diffuse in modo inarrestabile, hanno divorato la macchia mediterranea, travolgendo tutto sul loro cammino, andando a lambire anche l’adiacente zona di Bordonaro.

I vigili del fuoco sono intervenuti con il supporto della forestale e della protezione civile, impiegando anche in questo caso mezzi aerei per raggiungere le aree più remote.

Un rogo nel Senese

È noto come la stagione estiva sta portando un aumento degli incendi in molte zone del Paese, come dimostrato anche dall’incendio scoppiato vicino a Siena, dove un capannone agricolo è stato divorato dal fuoco.

Ma gli incendi non risparmiano nemmeno luoghi lontani come il Canada, dove è stata ordinata l’evacuazione di migliaia di residenti a Yellowknife a causa delle fiamme minacciose.