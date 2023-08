Incendio in un capannone agricolo vicino Siena, Vigili del Fuoco a lavoro: bruciati 300 metri quadrati

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Verso le 20:30 una struttura agricola di Piancastagnaio, nella località di podere La Pinza, ha preso fuoco. All’arrivo dei Vigili del Fuoco il capannone agricolo, situato a Piancastagnaio vicino Siena (tra Grosseto e Perugia), gran parte della struttura era avvolta ormai dalle fiamme. Il materiale all’interno infatti è facilmente infiammabile: sono rotoballe di fieno e paglia, oltre a un numero imprecisato di attrezzature agricole. L’intervento, da ieri sera, non si è ancora concluso. Non risultano fortunatamente morti, feriti o dispersi tra persone e animali.

L’incendio del capannone

Martedì sera, intorno alle 20:30, è stato segnalato un incendio attivo in un capannone agricolo. Questo si trova nel Comune di Piancastagnaio (vicino a Siena), in località podere La Pinza.

All’interno della struttura, parzialmente distrutta dalle fiamme, erano riposte numerose rotoballe di fieno e paglia – oltre a un numero ancora imprecisato di attrezzature agricole. Le operazioni sarebbero state più semplice se la pioggia che ha bloccato il palio di Siena avesse coinvolto anche Piancastagnaio.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incendio a Piancastagnaio, Comune tra Perugia, Siena e Grosseto

Intervento dei Vigili del Fuoco

La segnalazione dell’incendio è avvenuta intorno alle 20:30 ed è da quell’ora che i Vigili del Fuoco della stazione locale stanno cercando di domare l’incendio. L’operazione è ancora in corso. Sul posto sono giunte altre squadre di supporto dai comandi di Siena e di Grosseto, oltre al funzionario di guardia Ad aggravare il lavoro è il materiale bruciato, facilmente infiammabile: paglia e fieno.

Il capannone agricolo a Piancastagnaio è una grande struttura di trecento metri quadri, di cui una buona parte è andata purtroppo distrutta dalle fiamme.

Bilancio della mattinata

Una notte di fuoco per le squadre dei vigili chiamate a spegnere l’incendio. Al momento le operazioni sono ancora in corso.

Il bilancio dell’incendio è però positivo se si considera che non ci sono vittime tra persone o animali. Diverso invece per il capannone di 300 metri quadrati, di cui una buona parte distrutta dalle fiamme. Anche il materiale all’interno non è recuperabile, con rotoballe di paglia e fieno consumate e attrezzatura agricola danneggiata.