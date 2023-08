Siena colpita da un maxi temporale durante il Palio: annullate 3° e 4° prova, alberi caduti e allagamenti

Temporale a Siena, tanto inatteso quanto violento: nel pomeriggio di lunedì14 agosto sulla città toscana si è abbattuto un potente nubifragio.

Saltata la prova del Palio

Il maltempo si è manifestato mentre l’ultima contrada stava entrando in piazza del Campo per la terza prova del Palio, poi saltata proprio per le condizioni del tutto impraticabili del tufo.

Annullata anche la quarta prova del Palio, che era in calendarizzata per la mattina di Ferragosto.

L’amministrazione comunale ha esposto dalle trifore di palazzo pubblico la bandiera verde, segnale dell’annullamento. Il forte acquazzone si è abbattuto mezz’ora prima dell’uscita dei cavalli dall’entrone, rendendo inagibile l’anello di tufo di piazza del Campo.

Al momento del temporale erano già moltissime le persone sorprese dalla pioggia nella piazza del Campo al punto tale che si è creato un fuggi

fuggi generale alla ricerca di un riparo.

Successivamente un’apposita ordinanza del sindaco spiega che “a causa della copiosa pioggia che continua a interessare la città, è stata annullata, per impraticabilità della pista, anche la quarta prova del Palio in programma per la mattina del 15 agosto”.

Caduti 50 millimetri di pioggia in due ore

Secondo i dati del Cfr, in sole due ore sono caduti oltre 50 millimetri di pioggia, vale a dire un qualcosa come 50 litri d’acqua per metro quadrato di terreno.

I danni causati dal maltempo

La pioggia e il vento hanno causato numerosi danni, costringendo i vigili del fuoco a parecchi interventi per via degli alberi e dei rami caduti, sia in città sia in periferia. Chiamati agli ‘straordinari’ anche gli agenti della polizia municipale.

Tra i danni, è stato segnalato un albero caduto sulla strada statale 73, nei pressi di Costafabbri e un altro in via Vittorio Veneto, dove sono stati necessari dei provvedimenti restrittivi per la circolazione del traffico come sulla strada che entra in Fontebranda da Pescaia.

Fonte foto: ANSA

Rilevato un albero pericolante in strada di Pescaia, vicino al parcheggio Fagiolone

Diversi anche gli allagamenti, per esempio in via Esterna Fontebranda e nel parcheggio Santa Caterina. Nei prossimi giorni è previsto bel tempo, secondo le previsioni meteo.