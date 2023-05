Il video della grandinata devastante a Torbole sul Lago di Garda: auto bloccata tra enormi pezzi di ghiaccio

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Violenta grandinata sull’alto lago di Garda. La cittadina di Torbole, in provincia di Trento, è stata colpita da un temporale molto intenso. Il ghiaccio ha ricoperto le strade creando difficoltà alla circolazione sulla strada Gardesana. Nei video pubblicati dagli abitanti si può vedere anche un’auto, che rischia di rimanere bloccata dall’acqua e dalla grandine in una delle piazze del paese. Il nubifragio non ha fatto vittime, e non sarebbero stati registrati danni significativi o situazioni critiche.