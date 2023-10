Il video della 16enne pestata dalla polizia morale in Iran per il velo: lei è in coma, arrestata sua madre

Una adolescente iraniana di 16 anni sarebbe in coma e ricoverata in ospedale sotto stretta sorveglianza. Lo riferisce il Guardian.

La ragazza verserebbe in condizioni critiche dopo essere stata fermata e picchiata nella metropolitana di Teheran dalla polizia morale.

A denunciare l’episodio il gruppo per i diritti curdi

Gli agenti avrebbero percosso con estrema violenza la giovane perché non indossava correttamente il velo. Inoltre avrebbero arrestato la madre.

Fonte foto: ANSA Un frame del video in cui si vede la 16enne essere trasportata fuori dalla metropolitana

A denunciare l’episodio è stato Hengaw, il gruppo per i diritti curdi in esilio.

L’adolescente, di nome Armita Garawand, sarebbe stata pestata gravemente dalla polizia morale femminile.

Poco più di un anno fa, a scuotere l’opinione pubblica globale fu la morte di Mahsa Amini, spentasi in regime di custodia. Anche lei fu punita per non aver indossato correttamente il velo.

Ondata di proteste in tutto l’Iran

La vicenda di Armita Garawand ha innescato intense proteste, scontri e morti in tutto il Paese.

Nel filmato si vede la 16enne essere trasportata da altre ragazze fuori da un vagone della metropolitana.

Sempre dalle immagini si nota Armita che viene posizionata sul pavimento, dove rimane immobile, apparentemente priva di sensi.

Secondo Hengaw, la ragazza ha subito una “grave aggressione fisica” da parte della polizia morale per non aver rispettato le norme nazionali sull’hijab.

Pochi giorni fa è stato arrestato Amjad Amini, il padre di Mahsa

In Iran, pochi giorni fa è stato arrestato Amjad Amini, il padre di Mahsa Amini.

L’uomo è finito in manette nel giorno dell‘anniversario della morte della figlia, divenuta l’emblema della battaglia contro il regime degli ayatollah.

La notizia dell’arresto di Amjad è stata resa pubblica dall’Ong Hengaw e da diversi dissidenti iraniani.

Non sono stati svelati i motivi dell’arresto. Si crede però che l’uomo sia stato trasferito in carcere per disincentivare altre ondate di proteste.