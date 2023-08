Il video dell'appello di Ermal Meta a Giorgia Meloni dopo lo stupro di Palermo: "Basta con questa mattanza"

Le cronache sullo stupro di gruppo avvenuto a Palermo il 7 luglio scorso si rincorrono per riportare tutte le novità del caso.

Tra le ultime notizie è arrivata quella del possibile trasferimento di 6 indagati dal carcere dopo le minacce ricevute da altri detenuti.

Nel frattempo da parte degli artisti si è alzato un coro di indignazione e sensibilizzazione per l’ennesimo atto di puro patriarcato avvenuto ai danni di una ragazza sola e indifesa. Tra i cantanti più attivi nel dibattito c’è senza dubbio Ermal Meta, che dalle prime notizie pubblicate sta dedicando il suo spazio social per protestare contro un fenomeno in preoccupante aumento e sta riportando le testimonianze di altre ragazze vittime di violenza.

Il cantautore di ‘Vietato Morire’, infine, ha pubblicato un video in cui rivolge un appello al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per invitarla a intervenire attivamente contro la mentalità della donna-oggetto e contro la dilagante violenza social che nemmeno in questa occasione si ferma, dato che sono spuntate chat Telegram in cui utenti dal nome fittizio chiedono di ricevere i filmati registrati dagli aguzzini durante lo stupro di gruppo.

Le sue parole: “Devono sapere tutti perché questo silenzio degli innocenti deve finire. Non ho votato per lei ma lei è la mia presidente, come lo è di tutte queste donne e mi rivolgo a lei con il massimo rispetto, in quanto carica istituzionale, donna, madre e cristiana: non crede che sia giunto il momento di finire questa mattanza?“.