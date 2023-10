Il video del lavatoio dell'Ottocento di Villacidro imbrattato: denunciati tre adolescenti, c'è un minorenne

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Durante la notte un antico lavatoio in stile liberty di Villacidro, nella provincia del Medio Campidano in Sardegna, è stato imbrattato con olio vegetale esausto da un gruppo di giovanissimi che hanno ripreso la “bravata” con il loro telefonino. Come scrive ‘Ansa’, probabilmente l’intento era postare quel contenuto sui social.

Tuttavia, la polizia municipale ha già rintracciato tre adolescenti di 17, 18 e 19 anni che erano stati immortalati dai circuiti di videosorveglianza dell’area. L’allarme è scattato la mattina di venerdì 6 ottobre, quando il sindaco di Villacidro Federico Sollai ha messo al corrente il capo della polizia locale Alessandro Corrias dell’accaduto.

Ora i tre giovanissimi sono stati denunciati. Gli inquirenti hanno anche acquisito il filmato registrato dai tre adolescenti, ancora presente nei loro telefonini. “Le conseguenze delle loro azioni saranno pesanti”, ha affermato il sindaco Sollai come riporta ‘Casteddu Online’. Ancora: “Continueremo a utilizzare ogni mezzo a nostra disposizione per prevenire e contrastare gli atti di vandalismo e il continuo abbandono di rifiuti”.