Il nuovo account di Di Maio torna su Twitter, mistero sulla sospensione: "Violava le regole"

Il nuovo account di Luigi Di Maio aveva appena 24 ore di vita, quando improvvisamente è stato sospeso dalla piattaforma di Elon Musk. Il motivo? Nel messaggio che compariva quando si visitava il profilo si leggeva: “Twitter sospende gli account che violano le regole”. In queste ore l’account è di nuovo online e restano tanti punti interrogativi.

La sospensione del nuovo account di Luigi Di Maio

Luigi Di Maio aveva aperto il nuovo account il 1° giugno in occasione del suo primo giorno come Rappresentante Speciale dell’Ue per il Golfo.

Parallelamente al suo nuovo account, quindi, l’ex uomo della Farnesina avrebbe gestito la comunicazione del nuovo incarico da un profilo dedicato.

Fonte foto: ANSA Il nuovo account di Luigi Di Maio era stato sospeso da Twitter con la spiegazione: “Viola le regole”

Dopo appena tre tweet, in meno di 24 ore, il nuovo account di Di Maio è stato sospeso.

Sotto la voce “account sospeso” che compariva nel profilo oscurato, si leggeva: “Twitter sospende gli account che violano le regole”.

Dall’Eeas (Servizio Europeo per l’Azione Esterna) nessuno ha saputo dare spiegazioni.

Il portavoce dell’Eeas, Peter Stano, aveva spiegato: “Questo non ha nulla a che fare con le attività del Rappresentante speciale e non ha alcun impatto sul suo lavoro”.

I tweet di Di Maio

Come detto in precedenza, dopo l’apertura del nuovo account Luigi Di Maio aveva pubblicato tre tweet in lingue diverse: inglese, arabo e farsi.

Nei suoi post si leggeva: “Primo giorno in carica come Rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo. Pronto e pienamente impegnato a interagire con gli Stati membri e le istituzioni dell’Ue e ciascuno dei nostri partner nella regione. C’è così tanto in gioco e così tanto da fare, attraverso un dialogo genuino e il rispetto reciproco. Per la nostra sicurezza e la nostra prosperità comuni”.

Poco dopo il suo account era stato sospeso.

L’account è di nuovo online

Nessuna sospensione permanente, infine: l’account ‘@EUSR_Gulf’ è di nuovo online e i tweet che avrebbero violato le regole di Twitter sono ancora presenti.

Resta da capire, quindi, in quale modo il nuovo account di Luigi Di Maio avrebbe violato le regole di Twitter.