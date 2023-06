Il mistero su Shoigu e la visita ai soldati russi: potrebbe essere avvenuta prima dell'ammutinamento di Wagner

Vengono sollevati diversi dubbi su un video, circolato nelle scorse ore, che mostrerebbe la prima apparizione in pubblico del ministero della Difesa russo dopo il tentativo di rivolta del gruppo Wagner. Dopo una comparsa del ministro Sergei Shoigu sulla Tv di Stato, il ministero ha rilasciato un filmato che lo immortala insieme ai soldati russi.

La visita ai soldati russi

Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa russa Ria, citata dal Guardian, il ministro della Difesa Sergei Shoigu avrebbe visitato le truppe russe in Ucraina.

A favore di questa tesi, il ministero ha rilasciato lunedì 26 giugno un filmato che mostrerebbe il ministro in visita a una delle formazioni delle truppe occidentali.

Fonte foto: ANSA Yevgeny Prigozhin e i suoi mercenari della Wagner con Yunus-Bek Evkurov, viceministro della Difesa russo

Nel video si vede Shoigu alla guida di un veicolo verso un posto di comando, dove incontra il generale Nikiforov, comandante del gruppo occidentale. Lì Shoigu ascolta i rapporti degli ufficiali e osserva una mappa del campo di battaglia.

Si tratterebbe della prima apparizione in pubblico, di poco successiva alla comparsa sulla Tv di Stato, dopo il tentato ammutinamento del gruppo Wagner, guidato da Yevgeny Prigozhin.

I dubbi sul video

Alcuni elementi, però, fanno sorgere dei dubbi sulla veridicità del video. Il filmato è stato rilasciato senza audio e risulta complicato stabilire esattamente quando e dove sia stato girato.

Come riportato da alcuni blogger militari russi su Telegram, ripresi dal Guardian, la visita di Shoigu alle truppe potrebbe risalire a venerdì. Prima, quindi, della rivolta del gruppo Wagner.

Si tratterebbe, come già accaduto, di uno di quei video registrati e poi conservati per essere diffusi dalle agenzie di stampa russe nei momenti più opportuni: per dimostrare, ad esempio, che funzionari russi si trovino in determinati posti quando, in realtà, potrebbero essere da tutt’altra parte.

In questo caso, il filmato potrebbe voler mostrare pubblicamente l’appoggio del governo russo al ministro della Difesa, che Prigozhin aveva cercato di estromettere con la rivolta.

Prigozhin aveva, infatti, affermato che Shoigu fosse fuggito da Rostov prima che i combattenti Wagner prendessero il controllo del distretto militare.

Il leader di Wagner sotto inchiesta

La rivolta guidata da Prigozhin era motivata con un’accusa al ministro della Difesa di aver attaccato volontariamente dei combattenti Wagner in Ucraina.

Dopo la minaccia di una “guerra civile”, i funzionari di Mosca avevano attuato delle misure antiterrorismo, adesso dismesse.

Prigozhin resta, però, sotto inchiesta per ribellione. Il leader della Wagner continua infatti a essere indagato dal dipartimento investigativo dell’Fsb russo.