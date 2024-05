Il miliardario Larry Connor vuole visitare il Titanic con un sottomarino dopo l'incidente del Titan

Dopo la strage del Titan, il miliardario Larry Connor rilancia con un progetto che potrebbe rivoluzionare il turismo estremo: un nuovo sottomarino per visitare il relitto del leggendario Titanic, il transatlantico immerso negli abissi dopo il naufragio del 2012. L’imprenditore e astronauta, infatti, con il beneplacito del co-fondatore e Ceo di Triton Patrick Lahey, ha in mente di dimostrare che nonostante il disastro dell’OceanGate l’universo delle esplorazioni subacquee non è del tutto perduto. Piuttosto, la rivoluzione consisterebbe nel rimodulare le disposizioni di sicurezza.

Un miliardario rilancia sull’esplorazione del Titanic

Larry Connor, imprenditore e astronauta, è impegnato nella progettazione di un sommergibile ad alto potenziale e che rispetta tutte le condizioni di sicurezza necessarie per rilanciare il turismo subacqueo estremo.

Il miliardario, infatti, è al lavoro con Patrick Lahey per la progettazione del Triton 4000/2 Abyssal Explorer, un modulo sofisticato al quale il Ceo di Triton ha lavorato senza sosta per oltre dieci anni.

Fonte foto: IPA Il sottomarino Titan, triste protagonista della strage del 2023 nella quale morì tutto l’equipaggio a seguito dell’implosione. Il miliardario Larry Connor vuole rivoluzionare il mondo del turismo subacqueo estremo con un nuovo sommergibile in grado di raggiungere il relitto del Titanic in sicurezza

Quella di Connor e Lahey, quindi, è una vera e propria sfida: dimostrare che il relitto del Titanic, che attualmente si trova a una profondità di 3810 metri nell’Oceano Atlantico e a 486 miglia dall’isola canadese di Terranova, è ancora raggiungibile e può essere veramente meta di turismo.

Per il momento, come sottolineano le fonti internazionali, non è ancora stata fissata una data per la prima spedizione. Intervistato dal ‘Wall Street Journal’, Larry Connor ha detto: “Voglio mostrare alla gente che, sebbene l’oceano sia estremamente potente, può essere meraviglioso e divertente se lo si affronta nel modo giusto”.

Chi è Larry Connor

Larry Connor, 74 anni, imprenditore e astronauta, ha partecipato alla missione Axiom Mission 1 durata 17 giorni, tra l’8 e il 25 aprile 2022, come pilota presso la Stazione Spaziale Internazionale.

Attualmente è a capo del Connor Group, una società di investimento immobiliare che trova sede in Ohio. L’ambizioso progetto del Triton 4000/2 Abyssal Explorer sarebbe di circa 20 milioni di dollari.

La strage del sottomarino Titan

Il sottomarino Titan fu progettato dalla società privata statunitense OceanGate e portava a bordo cinque passeggeri. Il 16 giugno 2023 salpò dal porto di Saint John, sull’isola di Terranova, per raggiungere il punto in superficie corrispondente alle coordinate del relitto del Titanic. Lì si inabissò il 18 giugno e cominciarono i problemi.

Dopo circa due ore dall’immersione, le comunicazioni tra il Titan e la nave madre – che avvenivano ogni 15 minuti – si interruppero di colpo, e il 20 giugno partirono le ricerche. Il 22 giugno si stimò che l’ossigeno a bordo del sottomarino era esaurito. Il 28 giugno un sottomarino individuò i primi resti del Titan, che si trovavano a 500 metri dalla prua del transatlantico. Si stabilì che il sommergibile della OceanGate era imploso e che tutte le persone a bordo erano morte sul colpo.