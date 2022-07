Il caldo sta per dare una tregua, scatta l'allarme grandine: quali sono le aree a rischio

L’anticiclone africano che in questi giorni ha portato temperature roventi sull’Italia potrebbe presto lasciare il passo a pioggia, temporali e anche grandine. In estate, si sa, le pause meteo dal caldo torrido sfociano spesso in violenti temporali, se non addirittura in devastanti trombe d’aria.

È successo nei giorni scorsi al confine tra le province di Piacenza e Cremona, dove è stata registrata una vittima oltre a ingenti danni.

Meteo, temporali sulle regioni appenniniche

Nelle prossime ore a respirare saranno le regioni del Centro-Nord, mentre nel Sud Italia le temperature resteranno ancora molto elevate. L’anticiclone sta dunque indietreggiando verso le regioni meridionali.

Ciò porterà maggiori possibilità di temporali sull’Appennino tra il primo pomeriggio e la serata di giovedì 7 luglio. Saranno temporali molto intensi seppur localizzati, con piogge improvvise, violente raffiche di vento e grandinate.

Perturbazione dal Veneto all’Emilia Romagna

Secondo le previsioni meteo, i temporali che hanno colpito la Lombardia orientale e il Veneto si sposteranno verso l’Emilia Romagna. Temporali occasionali potranno colpire anche le Marche settentrionali.

Nel corso del pomeriggio e nelle prime ore della serata la perturbazione si sposterà sulla dorsale appenninica con focolai temporaleschi isolati anche in Toscana e in Puglia. In queste aree sono possibili anche grandinate.

Fonte foto: 123RF Nelle prossime ore sono in arrivo temporali sull’Italia centro-settentrionale

Nel Sud Italia calo delle temperature nel fine settimana

Nelle regioni dell’Italia meridionale, invece, le temperature resteranno ancora intorno ai 38-40 gradi.

Lo spostamento dell’anticiclone africano porterà invece un abbassamento delle temperature nel Nord Italia e in alcune regioni centrali, in particolare nelle Marche. Da giovedì le temperature cominceranno a crollare nel Centro-Nord, mentre per avere un calo nelle regioni del Sud Italia bisognerà aspettare il fine settimana.

Quindi, per avere una pausa dal gran caldo degli ultimi giorni su tutta l’Italia bisognerà aspettare il fine settimana.