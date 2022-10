Gubbio, pranzo di pesce auto-pescato finisce male: "Vomito e dissenteria, scene apocalittiche"

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Si erano riuniti a pranzo per consumare il pesce appena pescato, ma il momento conviviale è finito male: per circa 40 persone, a Gubbio, è stato necessario l’arrivo dei soccorsi.

Pranzo di pesce finisce male: cos’è successo

La notizia è riportata da ‘Corriere Adriatico’. Domenica 16 ottobre un gruppo di circa 40 persone, tutti membri di una società di pesca sportiva di Gubbio, si è riunito in un ristorante del centro per consumare i tonni pescati.

Poco dopo il pasto alcuni di loro hanno accusato forti dolori addominali e nausee, poi la situazione è degenerata in forti attacchi di dissenteria. Alcuni sono usciti fuori a vomitare, altri sono corsi nel bagno del locale.

Gubbio, 40 persone si sono sentite male dopo aver consumato del tonno auto-pescato in un ristorante

Tra i presenti ci sono stati veri e propri attimi di panico. Secondo ‘Corriere Adriatico’ la comitiva avrebbe mangiato il pesce crudo.

I presenti hanno chiamato i soccorsi e sul luogo sono arrivate due ambulanze. Alcuni membri della comitiva sono stati trasportati in ospedale in codice verde.

Gli audio sui social

‘Terni in rete’ fa notare che nella giornata di domenica l’hashtag #Gubbio è balzato in trend topic su Twitter.

La tendenza sui social era dovuta alla diffusione di alcuni audio WhatsApp e alcune foto che documentavano l’accaduto. Secondo un audio virale, i commensali avrebbero consumato “anche pesce crudo” che “se non è abbattuto bene, con quei batteri… “.

“Tre o quattro sono svenuti sul posto, mentre si ca*avano addosso”, dice un altro audio.

Ancora: “Scene apocalittiche”, dice qualcun altro.

Il precedente a Varese

Solamente ieri, giovedì 20 ottobre, a Varese una comitiva di turisti è stata intossicata da una lasagna.

Il gruppo arrivava dalla Spagna e includeva persone tra i 64 e gli 84 anni. La mattina dopo i turisti hanno chiesto soccorso al persona dell’albergo, ma per fortuna non si sono registrati casi gravi, proprio come a Gubbio.